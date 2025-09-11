La Fundación River Plate realizó su XVII cena anual solidaria

Con el lema “Grandeza es estar donde hay que estar y hacer lo que hay que hacer”, Fundación River Plate celebró una nueva edición de su Cena Anual Solidaria . Más de 80 empresas y referentes de distintos ámbitos, junto a jugadores, exjugadores y miembros de la Comisión Directiva, se sumaron para respaldar una labor que, desde hace doce años, utiliza el deporte y la educación como herramientas de inclusión y oportunidades para niñas, niños y jóvenes en contextos vulnerables.

La velada contó con la presencia de autoridades del Club Atlético River Plate : Jorge Brito , presidente de River Plate; Matías Patanian, vicepresidente 1°; Ignacio Villarroel, vicepresidente 2°; Stefano Di Carlo, secretario general; también estuvo presente Rodolfo D’Onofrio, y miembros de la Comisión Directiva de Fundación River Plate .

“ Fundación River es un puente que une a toda la comunidad riverplatense: socios, hinchas, deportistas, empresas y gobiernos para ir a donde se necesita. Así que gracias a todos porque la grandeza no se mide solamente en copas y en títulos. Grandeza es estar donde hay que estar y hacer lo que hay que hacer”, destacó Clara D’Onofrio, presidente de Fundación River Plate .

A su vez, Jorge Brito, presidente de River Plate, subrayó: “Tuve la suerte de acompañarlos durante muchos años. Se me vienen a la cabeza muchas cosas que pasaron el último año, como el día que juntamos donaciones para Bahía Blanca que demuestra la grandeza de River. Quería agradecerles por estos doce años de acompañamiento, a los socios, los empleados, los jugadores, el cuerpo técnico, las empresas. Para mí es un orgullo”.

La velada, conducida por Mariano Iudica, Agostina Scalise, Julieta Pink y Pedro Alfonso, combinó emoción y entretenimiento. Uno de los momentos más emotivos fue la presentación de tres historias de transformación que simbolizaron el músculo solidario que tiene Fundación en la emergencia, pero también el trabajo diario de fortalecimiento de clubes de barrio a lo largo y ancho de Argentina.

D'Onofrio y Zulemita Rodlofo D'Onofrio y Zulemita Menem Fundación River Plate

Caso Bahía Blanca

Tras el temporal de 2024, Fundación asumió un rol más allá de la emergencia y acompañó la reconstrucción de Bahía Blanca, alcanzando a 4.130 beneficiarios directos entre niños, familias y clubes. Se reconstruyeron cuatro instituciones afectadas (Pacífico, Villa Ressia, Olimpia y Miramar de Pie) mediante donaciones de materiales, y se reactivaron 42 escuelas municipales de fútbol con la entrega de pelotas e insumos deportivos. Además, en el Dow Center se puso en marcha una Escuela de Formadores para capacitar a entrenadores y líderes comunitarios en

valores, inclusión y acompañamiento emocional post-crisis. Todo este trabajo se consolidó a través de alianzas estratégicas con el Municipio, empresas y organizaciones sociales, lo que permitió sostener el entramado comunitario y generar un impacto a largo plazo.

Clara D'Onofrio Clara D'Onofrio, presidente de la Fundación River Plate. Fundación River Plate

Caso Coropampa (Salta)

El Club Coropampa de Guachipas fue el ganador del primer puesto del Premio Fundación River Plate – adidas, por el cual obtuvo $8 millones para reformas edilicias y compra de equipamiento. Además, representantes del club participaron en el programa de fortalecimiento institucional de Fundación River Plate, junto con el acompañamiento en la creación de una propuesta integral en valores a implementar durante el año siguiente.

Chori dominguez Alejandro "Chori" Domínguez. Fundación River Plate

En un paraje con apenas 290 habitantes, la llegada de Fundación marcó un antes y un después: la apertura de una calle y la llegada de la luz eléctrica transformaron la vida cotidiana de la comunidad. Estos avances impulsaron el crecimiento del paraje, que en un año duplicó su población y consolidó un proceso de desarrollo que aún continúa.

Caso Paraná

En el Barrio Antártida, en Paraná, un barrio históricamente vulnerable levantado sobre un antiguo basural y sin acceso a servicios básicos, nació un espacio de esperanza: una cancha construida por Javier Saviola. Allí funciona una escuela de fútbol comunitaria, dirigida con compromiso por el profesor conocido como “Morocho”, quien desde hace años acompaña y guía a los chicos del barrio.

A este esfuerzo se sumó Fundación River Plate, que incorporó su metodología dentro del programa Valores a la Cancha, brindando un marco pedagógico y deportivo con profesionales especializados. De esta manera, junto con la organización Suma de Voluntades, la práctica del fútbol se organiza y se potencia, integrando la enseñanza deportiva con la transmisión de valores fundamentales para el desarrollo de cada niño y niña.

Conductores del evento La velada, conducida por Mariano Iudica, Agostina Scalise, Julieta Pink y Pedro Alfonso. Fundación River Plate

Por su parte, las subastas fueron uno de los momentos más esperados de la noche, con experiencias únicas y objetos de colección que despertaron entusiasmo entre los asistentes:

La pelota del gol de Mastantuono a Boca en 2025 y su camiseta del partido vs Talleres en el Monumental.

La posibilidad de patear un gol de media cancha para 4 personas en un partido de la Liga Profesional en el Monumental.

Los botines que utilizó Enzo Pérez en el Mundial de Clubes 2025, junto con una pelota y un banderín del torneo.

La oportunidad de jugar un partido en las canchas auxiliares de River Camp en Ezeiza.

Un viaje con el plantel profesional del Club Atlético River Plate al partido de vuelta de la Copa Libertadores frente a Palmeiras en San Pablo el 24/9.

Cierre de la Cena Anual Solidaria

Con la participación de empresas, figuras del deporte y la cultura, y autoridades del Club, el evento recaudó $ 1.101.667.610 destinados a fortalecer los programas educativos, deportivos y sociales que Fundación impulsa en todo el país.

La recaudación total permitirá que durante 2026 Fundación continúe llevando adelante sus programas, ampliando su alcance y fortaleciendo su compromiso con las infancias, los clubes de barrio y las comunidades que ven en el deporte una oportunidad de transformación social.

Logros y alcance de Fundación River Plate

En estos doce años de trabajo, la Fundación ha alcanzado resultados que reflejan el impacto de su labor: