La reacción de Gobierno de CABA tras el discurso pro Palestina de un docente en un acto en Barracas

La ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, utilizó sus redes sociales para repudiar el comentario de un docente en una escuela de Barracas.

El docente habló sobre el conflicto en Medio Oriente con una bandera de Palestina en las manos.

Mercedes Miguel, ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, lanzó un comunicado tras el vergonzoso acto del Día del Maestro en el que un docente intentó adoctrinar a los alumnos sobre Palestina y el actual conflicto en Medio Oriente en una escuela en Barracas.

En el acto, el docente, identificado como Federico Puy, dijo, con una bandera de Palestina en las manos, "quiero hacer un homenaje a los y las maestras de Gaza, a las infancias de Palestina que están siendo asesinada por la masacre del Estado de Israel".

Mirá el video del acto pro Palestina del docente en Barracas Polémico discurso de un docente en el Día del Maestro

Frente a esta situación, la ministra utilizó sus redes sociales para repudiar el hecho: "Lo que este docente realizó durante un acto en una escuela de la Ciudad es inadmisible. En las escuelas de la Ciudad vamos a cuidar a los niños de todo tipo de adoctrinamiento y manipulación", aseguró.

"Lo que hizo este maestro no está permitido. Por eso, vamos a instruir un sumario administrativo, con todo el peso de la normativa vigente", afirmó Miguel. Acto seguido, citó el Reglamento Escolar de la Ciudad de Buenos Aires, la cual prohíbe a los docentes “imponer opiniones personales en temas de religión, sexualidad, género, etnia o política partidaria”.