Vergonzoso: un docente usó el acto del Día del Maestro para adoctrinar a los alumnos

Un docente de una escuela de Barracas usó el acto del Día del Maestro para adoctrinar sobre Palestina y, por si fuera poco, cometió groseros errores.

El docente con la bandera de Palestina en el acto por el Día del Maestro.

Un docente de una escuela del barrio porteño de Barracas aprovechó el micrófono durante el acto por el Día del maestro y dejó un fuerte comentario antisemita para adoctrinar con respecto al conflicto de Medio Oriente. Además de docente, el identificado como Federico Puy, es militante de la extrema izquierda.

Mirá el polémico discurso de un docente en el Día del Maestro Polémico discurso de un docente en el Día del Maestro

Los actos por el Día del Maestro suelen ser momentos donde se homenajea al prócer Domingo Faustino Sarmiento y a los docentes de una determinada institución, además de poderse destacar otra figura del ámbito educativo. Federico Puy, en cambio, eligió su oportunidad ante el micrófono para adoctrinar y bajar ideas de su partido político, el Partido de los Trabajadores Socialistas.

En su intervención en el homenaje, declamó: "Quiero hacer un homenaje a los y las maestras de Gaza, a las infancias de Palestina que están siendo asesinada por la masacre del Estado de Israel". Las palabras las hizo con una bandera de Palestina en las manos, la cual desplegó al final de su intervención.