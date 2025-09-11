La figura de Sarmiento y el día del maestro: un legado vivo

Cada 11 de septiembre, Argentina se detiene para conmemorar el Día del Maestro , una fecha homenaje a la figura de Domingo Faustino Sarmiento , fallecido en esta misma fecha en 1888. Más que una simple efeméride, esta jornada nos invita a reflexionar sobre el legado de un hombre cuya visión de la educación sentó las bases de la Argentina moderna.

Sarmiento no fue solo un político, escritor y presidente de la Nación; fue, ante todo, un educador apasionado que consideraba a la escuela como la piedra angular del progreso. Su convicción de que la educación popular era la única vía para construir una nación libre y soberana se resume en su célebre frase: "Todos los problemas son problemas de educación" . Para él, el conocimiento no era un privilegio, sino un derecho que debía llegar a todos los rincones del país.

Durante su presidencia (1868-1874), Sarmiento demostró que su visión no era solo retórica. La inversión en educación se disparó, se construyeron más de 800 escuelas y se fundaron las primeras escuelas normales, destinadas a la formación de maestros. Él entendía que la calidad de la educación dependía directamente de la preparación de quienes la impartían. Su famoso lema "Gobernar es educar " no era una frase vacía, sino el reflejo de una filosofía de gobierno centrada en la alfabetización y la instrucción como herramientas para la libertad, la igualdad y el desarrollo de una nación.

La figura de Sarmiento , como la de muchos próceres, es compleja y ha sido objeto de debate y crítica a lo largo de los años. Si bien su impulso a la educación pública fue monumental y sentó las bases de lo que hoy es nuestro sistema educativo , algunas de sus ideas, especialmente su visión elitista y su desprecio por las culturas originarias, son hoy motivo de análisis crítico. Su creencia en la superioridad de la cultura europea lo llevó a tener una visión conflictiva sobre la identidad nacional, una dicotomía que él mismo expresó: "Pueblo ignorante, es siempre instrumento ciego de su propia servidumbre".

No obstante, es innegable que su obsesión por la escuela pública, laica, gratuita y obligatoria transformó el país para siempre. El Día del Maestro, en este sentido, trasciende la figura de Sarmiento para convertirse en un reconocimiento a todos los docentes que, a diario, asumen el desafío de educar. Ser maestro en la actualidad no solo implica transmitir conocimientos, sino también guiar, inspirar y acompañar a los estudiantes en un contexto social y tecnológico en constante cambio.

El compromiso que se renueva en cada aula

La celebración de hoy es un llamado a valorar la labor incansable de los educadores, a recordar la importancia de la educación como derecho universal y a continuar la tarea de construir una sociedad más justa e inclusiva. El legado de Sarmiento no es solo una estatua o un libro, sino un compromiso vivo que se renueva en cada aula, en cada lección y en cada generación de estudiantes.

En palabras del propio Sarmiento: "Hay que educar a toda la gente sin excepción, para tener un pueblo educado, libre y con conciencia de sus derechos". Esta es la verdadera enseñanza que nos deja el Día del Maestro: la educación es un camino sin fin que nos permite crecer como individuos y como sociedad.

Sin inversión en educación no hay ni habrá libertad

La educación es una urgencia a largo plazo que debe ser una política de Estado que supere todos los colores políticos.

* Mg. Juan Manuel Ribeiro, especialista en educación.