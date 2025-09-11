¡Ojo, River! Palmeiras presentó a su refuerzo estrella a días de la serie de cuartos: lo pagó US$ 11.750.000
Palmeiras hizo oficial la contratación de un futbolista de la Selección de Brasil que viene de jugar en la Premier League y llega para el cruce ante River.
La llave entre River y Palmeiras por los cuartos de la Copa Libertadores será, sin dudas, una final anticipada. Dos de los grandes candidatos a quedarse con el título de 2025 se verán las caras a partir de la semana entrante. La ida se jugará el miércoles 17 de septiembre en el Monumental y, siete días después, definirán al semifinalista en suelo brasileño.
Sin embargo, a seis días del primer cruce entre ambos en Núñez, la serie ya empezó a jugarse. Y es que este jueves, y luego del parate por fecha FIFA, el Verdao presentó oficialmente a Andreas Pereira, su refuerzo estrella y por quien pagó una verdadera fortuna: €10.000.000 al Fulham de Inglaterra, unos 11.750.000 dólares.
Andreas Pereira, el refuerzo bomba de Palmeiras a días de jugar con River
Si bien la transferencia ya había sido acordada hace algunas semanas atrás, lo cierto es que Palmeiras esperó a que el volante de 29 años regrese de la Selección de Brasil (no sumó minutos en los últimos dos partidos de Eliminatorias) para anunciar su llegada en redes sociales.
"Estaba en plena temporada, fue difícil, pero creo que este es el momento adecuado", dijo el ex Lazio y Manchester United en su presentación en conferencia de prensa. Además, para la atención de River y Marcelo Gallardo, el mediocampista remarcó que "estoy para jugar", por lo que todo indica que será de la partida el miércoles que viene en el Monumental.
Los otros dos refuerzos que incluyó el Verdao en la lista de la Copa
Lógicamente, el gigante de Brasil incluyó a Pereira en la lista de buena fe y el jugador estará disponible para los cuartos de final ante el Millonario. No obstante, el Verdao metió en la nómina a otros dos refuerzos provenientes del fútbol europeo: Jefté, lateral izquierdo adquirido en €6.000.000 desde el Celtic de Escocia, y Carlos Miguel, exarquero del Nottingham Forest por el que gastó otros cuatro millones. Va por todo.