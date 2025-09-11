La sentencia de Enzo Francescoli sobre el momento de Cavani en Boca: "El jugador no juega bien cuando..."

Enzo Francescoli habló de Cavani, lo defendió en medio de las críticas y recordó una lección de Pedernera para explicar su irregularidad en Boca.

Enzo Francescoli sabe lo que es ponerse la 9 y cargar con las críticas. Fue ídolo de River, crack en Europa y referente de la selección uruguaya. Hoy, a los 63 años y como director deportivo del club de Núñez, opinó sobre el presente de Edinson Cavani en Boca, en medio de las dudas que lo rodean.

"Lo vi hace mucho en París porque viví muchos años ahí y charlamos. Me parece un pibe increíble. Es normal que pase que a un jugador que no se le dieron las cosas como hubiera pensado pasa lo que pasa. Para mí, eso no opaca lo que ha sido y lo que fue su carrera. Son momentos", sostuvo en diálogo con ESPN.

El delantero uruguayo, que cortó su mala racha al marcarle a Banfield, suma apenas tres goles en 2025, aunque ya acumula 27 en los 75 partidos que lleva en Boca. A pesar de la sequía, Russo lo sostuvo como titular y hasta capitán, rol que repetirá el domingo contra Central en Rosario.

Francescoli, con autoridad, dejó una sentencia clara: "No sabés por qué todo funciona y por qué no funciona. Comés lo mismo, hacés las mismas cosas y no sale. Hace mucho tiempo, Pedernera me dijo almorzando en el club: 'Pibe, el jugador no juega bien cuando quiere... Juega bien cuando puede o lo dejan'. Cuando las cosas no salen es porque hay otro mejor o porque tenés un mal día. Así es el fútbol".