La llamativa reacción de Riquelme con Cavani tras su vuelta al gol en el 2-0 de Boca contra Banfield
Boca le ganó a Banfield, pero lo que llamó la atención fue lo que pasó después del partido entre Riquelme y Cavani, en un gesto inesperado que se volvió viral.
Boca le ganó 2-0 a Banfield en la Bombonera y uno de los momentos más celebrados de la noche fue el regreso al gol Edinson Cavani, quien cortó una racha de casi un mes sin marcar y cinco meses sin hacerlo en el mítico estadio del Xeneize.
El uruguayo aprovechó un rebote en el área chica y selló el triunfo del equipo de Russo con su gol. “Lo importante es que el equipo gane y estar cada vez más cerca del objetivo. Metí el gol en una jugada de rebote, pero hay que estar ahí. Estoy muy contento por eso”, declaró Cavani apenas terminado el encuentro en diálogo con TNT Sports.
El inesperado gesto de Juan Román Riquelme con Cavani
Minutos después, llegó una sorpresa para el Matador. Según informó el periodista de TyC Sports Ezequiel Sosa, Juan Román Riquelme llamó por teléfono a Cavani desde el estadio para felicitarlo por el gol.
Las cámaras captaron el momento: el delantero atendió la llamada sonriente y mantuvo un breve intercambio con el presidente de Boca, visiblemente contento por haber vuelto a convertir con la camiseta azul y oro.
La confirmación del propio Cavani
Más tarde, el uruguayo ratificó la comunicación con el ídolo Xeneize en una nota exclusiva con El Canal de Boca: “Román me llamó y me transmitió su alegría, y yo le transmití la mía también”, reveló Cavani, feliz por el gesto y por haber recuperado confianza en la Bombonera.