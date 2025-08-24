La llamativa reacción de Riquelme con Cavani tras su vuelta al gol en el 2-0 de Boca contra Banfield

Boca le ganó a Banfield, pero lo que llamó la atención fue lo que pasó después del partido entre Riquelme y Cavani, en un gesto inesperado que se volvió viral.

Cavani volvió al gol y Riquelme sorprendió con un gesto que sorprendió a todos

Boca le ganó 2-0 a Banfield en la Bombonera y uno de los momentos más celebrados de la noche fue el regreso al gol Edinson Cavani, quien cortó una racha de casi un mes sin marcar y cinco meses sin hacerlo en el mítico estadio del Xeneize.

El uruguayo aprovechó un rebote en el área chica y selló el triunfo del equipo de Russo con su gol. “Lo importante es que el equipo gane y estar cada vez más cerca del objetivo. Metí el gol en una jugada de rebote, pero hay que estar ahí. Estoy muy contento por eso”, declaró Cavani apenas terminado el encuentro en diálogo con TNT Sports.

El inesperado gesto de Juan Román Riquelme con Cavani Riquelme llamó por Teléfono a Cavani para felicitarlo Riquelme llamó por Teléfono a Cavani para felicitarlo. ESPN Minutos después, llegó una sorpresa para el Matador. Según informó el periodista de TyC Sports Ezequiel Sosa, Juan Román Riquelme llamó por teléfono a Cavani desde el estadio para felicitarlo por el gol.

Las cámaras captaron el momento: el delantero atendió la llamada sonriente y mantuvo un breve intercambio con el presidente de Boca, visiblemente contento por haber vuelto a convertir con la camiseta azul y oro.