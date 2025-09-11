Andrés Fassi le pidió perdón a Chiqui Tapia y recibió una feroz respuesta de Toviggino: "Traidor y mentiroso"

Andrés Fassi , presidente de Talleres de Córdoba , sorprendió este jueves con un pedido público de disculpas a Chiqui Tapia , titular de la AFA , a quien había enfrentado con dureza hace un año tras un polémico arbitraje de Andrés Merlos en la Copa Argentina ante Boca. “Me equivoqué”, admitió en conferencia de prensa, en la que además se mostró autocrítico con el presente deportivo de la T.

El directivo, suspendido dos años por la AFA tras aquel episodio con Andrés Merlos, reconoció que la forma y el momento de sus acusaciones no fueron los correctos. “Expreso públicamente una disculpa al presidente Tapia . Me pongo a entera disposición para hacer cosas por el fútbol argentino”, señaló, e incluso lo invitó a participar de la segunda etapa de la Ciudad Deportiva de Talleres .

Sin embargo, el gesto de Fassi no fue bien recibido por todos. Poco después, Pablo Toviggino , tesorero de la AFA y mano derecha de Tapia , lo cruzó con un durísimo posteo en X: “¡Qué cara de piedra que sos! El Presidente seguramente aceptará tus disculpas, porque es un caballero. Pero sos tan traidor y mentiroso…”, lanzó, y lo acusó de motorizar denuncias judiciales contra la conducción de la AFA junto a dirigentes y políticos nacionales.

En lo deportivo, Talleres atraviesa un momento crítico: marcha 28° en la tabla anual y hoy debería jugar un desempate por la permanencia con Aldosivi. El propio Fassi se mostró autocrítico: “Soy el máximo responsable. No tomé las mejores decisiones deportivas. Cuando uno se acostumbra a ser protagonista puede cometer el error de pensar que siempre será así”.

De cara al duelo del domingo ante Tigre, el presidente pidió confianza y remarcó el trabajo de Carlos Tevez, quien asumió en reemplazo de Diego Cocca. “Tenemos que generar en estos nueve partidos que quedan que Talleres salga de este mal momento”, dijo, y también se disculpó con los hinchas: “No estamos siendo el Talleres por el que luchamos tantos años”.

Con las elecciones del 19 de octubre en el horizonte y más de 36 mil socios habilitados para votar, Fassi busca ordenar lo institucional, mientras en la cancha la T pelea por mantener la categoría.