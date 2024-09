Andrés Fassi estalló contra Chiqui Tapia y el arbitraje argentino, en medio de fuertes acusaciones: "No juegues más con Talleres"

La polémica eliminación de Talleres ante Boca el último sábado por los octavos de final de la Copa Argentina desató un sinfín de repercusiones y escándalos que involucraron al juez principal Andrés Merlos, muy discutido por su desempeño, y los dirigentes del conjunto cordobés. Luego de las declaraciones del réferi y el comunicado de la Asociación Argentina de Árbitros, el presidente de la T, Andrés Fassi, dio una conferencia de prensa este lunes, en la que estalló contra el arbitraje argentino y la organización de la AFA que preside Claudio "Chiqui" Tapia, a quien le dedicó durísimas declaraciones.

"Es uno de los momentos más difíciles, tristes en el fútbol. Son situaciones que no quiero que pasen nunca. Que nos alejan de lo que queremos para nuestras instituciones. Es muy grave lo que pasó en Mendoza. Más allá de una situación arbitral. Fue anterior. Talleres amo debió jugar el 7 de setiembre. Teníamos cuatro fechas, al igual que Boca. Lo que le solicitamos a Tapia no jugar en fecha FIFA porque se nos iban siete jugadores. Empezó mal. Los reglamentos quedan a un costado. Se nos obligó a jugar, sin nuestro consentimiento".

"Luego vino la designación arbitral de Merlos. Desde hace tres años que perjudica a Talleres. Reuniones con Beligoy. Este, el otro árbitro. No exijo nada, pero no quiero que me quiten. De esos cuatro árbitros, uno es Merlos. Era una designación extraordinaria y pensada. Se lo expuse a AFA. No fuimos escuchados".

