Marcelo Moretti apareció en el Cilindro para ver a San Lorenzo en medio del escándalo por las firmas falsas

En soledad y con sello propio, Marcelo Moretti fue al clásico en Avellaneda después de la denuncia por firmas apócrifas dentro del club.

Marcelo Moretti fue solo al Cilindro de Avellenda a ver a San Lorenzo, horas después de ser acusado de falsear la firma del secretario del club. Foto: captura de TV.

La aparición pública del dirigente en Avellaneda se dio en un momento de especial atención hacia su figura, ya que en los próximos días la Comisión Directiva del club de Boedo definirá si se levanta formalmente la licencia que solicitó meses atrás.

Moretti ingresó al Cilindro acompañado por colaboradores y sin realizar declaraciones, aunque su sola presencia no pasó inadvertida entre los hinchas y medios presentes.

La imagen cobra relevancia porque este martes 16 de septiembre está convocada una reunión clave en el Nuevo Gasómetro, donde se pondrá en discusión su continuidad efectiva en la conducción de San Lorenzo y se tratarán además las renuncias de varios integrantes de la actual Comisión Directiva.