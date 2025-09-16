Atentos River, Racing, Vélez y Estudiantes: Conmebol anunció una modificación en el uso del VAR desde cuartos de final

Este martes comienza la fase de cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 y, con ella, llega una innovación que marcará un antes y un después en la manera de vivir los partidos. La Confederación Sudamericana de Fútbol ( Conmebol ) anunció que a partir de esta instancia los árbitros comunicarán en vivo las decisiones tomadas tras la intervención del VAR .

La medida, inédita en el torneo de clubes más importante de la región, busca dar un paso firme hacia la transparencia. Según explicó el organismo, los jueces principales explicarán de manera clara al público presente en los estadios, así como a los millones de espectadores que siguen la competencia por televisión, el motivo de cada resolución.

Se trata de la misma herramienta que debutó en la final de la Recopa Sudamericana 2024 en el estadio Maracaná. Tras la buena recepción de aquella experiencia, la Conmebol resolvió aplicarla ahora en la etapa más decisiva de sus competencias de clubes, ya que la medida también incluirá a la Copa Sudamericana, que tiene a Lanús enfrentando a Fluminense en cuartos de final.

Mediante un comunicado oficial, la Conmebol celebró la incorporación de esta herramienta , denominada Referee’s Announcement of VAR Decisions. “La Confederación Sudamericana de Fútbol da un nuevo paso histórico en su compromiso con la transparencia y el desarrollo del arbitraje sudamericano”, afirmó el organismo.

La medida cuenta con la aprobación de la International Football Association Board (IFAB) y de la FIFA, lo que garantiza su validez dentro del marco reglamentario internacional. “El árbitro principal explicará en vivo, tanto al público en el estadio como a los millones de aficionados que siguen las transmisiones, la decisión tomada luego de una revisión VAR”, detalla el documento.

Modernización y confianza en el arbitraje

El anuncio forma parte de la política de modernización que impulsa la Conmebol en sus torneos. Con este paso, el organismo busca fortalecer la claridad en el arbitraje y generar mayor confianza en cada determinación que pueda influir en el resultado de los partidos.

La etapa final de la Copa Libertadores 2025 será, entonces, escenario de esta implementación histórica, que también se aplicará en la Copa Sudamericana. Entre el 17 y el 26 de septiembre, el continente no solo vivirá la pasión de los cuartos de final, sino también el debut de un cambio que promete acercar aún más el fútbol a la gente.

El cronograma de los cuartos de final de la Libertadores

Los duelos de ida comienzan este martes 16 de septiembre con el choque entre Vélez y Racing en Liniers, desde las 19 horas. El miércoles 17 será el turno de River frente a Palmeiras a las 21.30. La acción continuará el jueves 18, primero con Liga de Quito contra Sao Paulo (19 horas) y más tarde con Flamengo ante Estudiantes (21.30 horas).

La semana siguiente se disputarán los partidos de vuelta, que definirán a los semifinalistas del certamen.