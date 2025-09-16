Racing y Vélez abren la llave de cuartos en Liniers: hora, TV y probables formaciones

El Vélez de Guillermo Barros Schelotto recibe este martes al Racing de Costas en lo que será la apertura de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Vélez y Racing se enfrentan este martes en Liniers en el marco del partido de ida de la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores de América. El encuentro se disputará en el estadio José Amalfitani desde las 19, con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio y su compatriota Rodolpho Toski en el VAR, mientras que la transmisión estará a cargo de FOX Sports.

El equipo de Guillermo Barros Schelotto empató 0-0 con Huracán, el pasado viernes en condición de visitante, en el cruce interzonal de la octava fecha del torneo Clausura. Con algunos suplentes desde el arranque, Vélez se llevó un punto de Parque de los Patricios y quedó tercero en el Grupo B, a tres unidades del líder River.

Braian Romero, la dura baja que tendrá Vélez en la ida de cuartos Para este inicio de serie ante Racing, el extécnico de Boca haría cuatro modificaciones con respecto al empate ante el Globo: el lateral derecho Jano Gordon ingresaría por Agustín Lagos y los mediocampistas Rodrigo Aliendro, Tomás Galván y Maher Carrizo reemplazarán al chileno Claudio Baeza, Manuel Lanzini y Francisco Pizzini, respectivamente.

Además, el Fortín tendrá la sensible baja de Braian Romero, uno de los grandes referentes del plantel, que se sufrió un desgarro y, de mínima, se perderá la ida en Liniers. Por eso, el Mellizo decidió que el delantero centro sea Michael Santos.

Braian Romero volvió a marcar el gol del triunfo para Vélez. Foto: Fotobaires Braian Romero se lesionó y no podrá jugar la ida ante Racing en el José Amalfitani. Fotobaires