Racing y Vélez abren la llave de cuartos en Liniers: hora, TV y probables formaciones
El Vélez de Guillermo Barros Schelotto recibe este martes al Racing de Costas en lo que será la apertura de los cuartos de final de la Copa Libertadores.
Vélez y Racing se enfrentan este martes en Liniers en el marco del partido de ida de la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores de América. El encuentro se disputará en el estadio José Amalfitani desde las 19, con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio y su compatriota Rodolpho Toski en el VAR, mientras que la transmisión estará a cargo de FOX Sports.
El equipo de Guillermo Barros Schelotto empató 0-0 con Huracán, el pasado viernes en condición de visitante, en el cruce interzonal de la octava fecha del torneo Clausura. Con algunos suplentes desde el arranque, Vélez se llevó un punto de Parque de los Patricios y quedó tercero en el Grupo B, a tres unidades del líder River.
Braian Romero, la dura baja que tendrá Vélez en la ida de cuartos
Para este inicio de serie ante Racing, el extécnico de Boca haría cuatro modificaciones con respecto al empate ante el Globo: el lateral derecho Jano Gordon ingresaría por Agustín Lagos y los mediocampistas Rodrigo Aliendro, Tomás Galván y Maher Carrizo reemplazarán al chileno Claudio Baeza, Manuel Lanzini y Francisco Pizzini, respectivamente.
Además, el Fortín tendrá la sensible baja de Braian Romero, uno de los grandes referentes del plantel, que se sufrió un desgarro y, de mínima, se perderá la ida en Liniers. Por eso, el Mellizo decidió que el delantero centro sea Michael Santos.
Costas mete mano en la formación de Racing con vueltas clave
Por su parte, el equipo de Gustavo Costas viene de vencer 2-0 a San Lorenzo, el pasado viernes en el Cilindro de Avellaneda. Con un once inicial alternativo, el conjunto de Avellaneda fue superiore de principio a fin y volvió al triunfo en su estadio en el certamen doméstico.
Para este encuentro ante Vélez, Costas haría tres modificaciones: el uruguayo Gastón Martirena ingresaría por Facundo Mura en el lateral derecho, el mediocampista Juan Nardoni ocuparía el lugar de Matías Zaracho y el colombiano Duván Vergara reemplazará a Tomás Conechny.
Estas son las probables formaciones y otros detalles del encuentro:
- Copa Libertadores
- Cuartos de final – Partido de ida
- Vélez – Racing
- Estadio: José Amalfitani, Capital Federal.
- Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil)
- VAR: Rodolpho Toski (Brasil)
- Horario: 19 – TV: FOX Sports
Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallan, Aaron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván; Maher Carrizo, Michael Santos y Matías Pellegrini o Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Racing: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Agustín Almendra, Juan Nardoni, Gabriel Rojas; Duván Vergara, Santiago Solari y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.