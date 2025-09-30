La fuerte decisión de la CD de Independiente que enfureció a los hinchas: organizan una marcha para este martes

La gente de Independiente estalló en redes sociales por una determinación de la CD y convocan una manifestación en la sede de Av. Mitre. ¿Qué pasó?

La relación entre la dirigencia y los hinchas de Independiente llegó a un punto de no retorno. De hecho, la gente expresó su bronca en los partidos ante Banfield y San Lorenzo, luego de lo que fue la descalificación de la Copa Sudamericana por la barbarie vs. U. de Chile, con un cancionero lapidario apuntado principalmente contra Néstor Grindetti.

Luego del 0-0 en el clásico de Avellaneda disputado en el Cilindro, se dio un nuevo estallido de la gente por una fuerte decisión que tomaron los principales directivos del club. Resulta que este lunes, en una reunión de mesa chica, los mismos tomaron la determinación de cambiar de sponsor: Puma dejará de vestir al Rojo tras 16 años y la nueva indumentaria estará en manos de Atomik a partir de 2026, en un largo acuerdo hasta 2031.

Independiente cambiará Puma por Atomik y los hinchas estallaron Al conocerse esta noticia, los hinchas de Independiente invadieron las redes sociales, más precisamente X (ex Twitter), repudiando el cambio de la prestigiosa marca alemana por la nacional, que empezó a vestir a San Lorenzo este año. El reclamo llegó al punto tal de que, tanto la gente del Rojo como las agrupaciones opositoras, convocaron a una marcha en protesta a esta medida.

[ALERTA] Los socios de #Independiente y las agrupaciones opositoras se autoconvocan para marchar a la sede este martes a las 19:00 en contra de la firma de #Independiente con Atomik. pic.twitter.com/nKxWZuUnws — Muy Independiente (@MuyCAI) September 30, 2025

Según el cartel que pidieron viralizar ambos grupos, la manifestación se dará este martes 30 de septiembre a las 19:00 horas en Av. Mitre de Avellaneda, en la propia sede de la institución.