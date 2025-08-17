Guillermo Barros Schelotto explotó con el cuarto árbitro por una fuerte frase: "¿Cómo me decís eso? ¡La recon... de tu madre!"

La polémica en Vélez-Independiente incluyó tres penales, un expulsado y un cruce explosivo entre Guillermo Barros Schelotto y el cuerpo arbitral.

La victoria de Vélez por 2-1 sobre Independiente en la fecha 5 del Torneo Clausura 2025 estuvo cargada de polémicas. Guillermo Barros Schelotto perdió la paciencia con el cuarto árbitro Lucas Comesaña y dejó una frase contundente en una noche en la que pasó de todo.

La reacción de Guillermo Barros Schelotto El conflicto comenzó a los 40 minutos del complemento, luego del segundo gol del Fortín. El cuerpo técnico buscó realizar cambios, pero un error en la comunicación con Comesaña generó confusión. Federico “Pocho” Insúa, ayudante de campo, fue el primero en ser expulsado. Acto seguido, el DT estalló: “¿Cómo me decís eso? Me muero si me decís que hago trampa. ¿Cómo voy a hacer trampa? Yo no hago trampa”.

Ante la seña del cuarto árbitro, el juez principal Leandro Rey Hilfer mostró la tarjeta roja a Schelotto, que reaccionó con furia: “La reconcha de tu madre”. El entrenador incluso tuvo que ser separado por la seguridad tras un intento de empujón y se retiró rumbo a los vestuarios, no sin antes mantener un breve intercambio con Julio Vaccari.