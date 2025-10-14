Set y partido: la Selección argentina aplastó 6-0 a Puerto Rico

La Selección argentina aplastó esta noche por 6-0 a Puerto Rico , un rival demasiado débil desde el inicio, en un partido disputado en el Chase Stadium de Miami, en el marco de un amistoso internacional, el segundo tras el 1-0 sobre Venezuela del viernes .

En el primer tiempo, el mediocampista Alexis Mac Allister convirtió un doblete, a los 13 y 35 minutos, y el defensor Gonzalo Montiel marcó el restante a los 22' para que el elenco nacional se fuera al descanso arriba 3-0. En el complemento, convirtieron el defensor Steven Echevarria en contra, tras un remate de Nicolás González, a los 64', y el delantero Lautaro Martínez, a los 79 y 83', respectivamente.

Además del abultado triunfo, el DT Lionel Scaloni aprovechó el partido para realizar cuatro debuts: el del delantero del Palmeiras José López, que fue titular, el volante del mismo equipo brasileño Aníbal Moreno, ingresado en el entretiempo, el defensor de River Lautaro Rivero y el arquero Facundo Cambeses, surgido en Banfield y con gran presente en Racing, que entró a los 29 minutos del complemento.

El gol de Alexis Mac Allister para el 1-0 de Argentina

La primera llegada de la noche fue para el conjunto argentino, a los 2 minutos del primer tiempo, con una jugada colectiva que terminó en un centro atrás para el volante Giovani Lo Celso, cuyo remate con la cara externa del pie izquierdo se fue ancho. A los 7 minutos, el delantero Leandro Antonetti recuperó una pelota detrás de la mitad de la cancha y remató con mucha potencia y altura, intentando sorprender con un tiro que se metía por el ángulo, aunque el arquero Emiliano "Dibu" Martínez alcanzó a correr hacia atrás y desviar.

Seis minutos más tarde, luego de un remate del astro rosarino Lionel Messi en el travesaño, el carrilero Nicolás González disparó de volea y Mac Allister metió la cabeza para desviar y concretar el 1-0. A los 22 minutos, Leo empaló una pelota en el borde del área para el defensor Montiel, que definió de volea desde el costado derecho, con un tiro cruzado que significó el 2-0.

El gol de Montiel para el 2-0 de Argentina

La asistencia de Lionel Messi a Montiel

En 35 minutos, el delantero José López recibió sobre el área chica y pivoteó hacia atrás para la subida de Mac Allister, cuyo remate de primera entró por el ángulo derecho del arquero Cutler.

El segundo gol de Mac Allister para el 3-0 de Argentina

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1978262500052226253&partner=&hide_thread=false DOBLETE DE MAC ALLISTER Y GOLEA ARGENTINA



A los 36', Alexis estampó el 3-0 ante #PuertoRico. pic.twitter.com/dNeHu19B7e — TyC Sports (@TyCSports) October 15, 2025

Puerto Rico volvió a llegar a los 39 minutos, cuando el extremo Wilfredo Rivera recibió sobre el costado derecho, se fue cerrando y sacó un buen tiro al primer palo, a media altura, que fue desviado por el Dibu.

Ya en el segundo tiempo, a los dos minutos, un centro desde la derecha habilitó a Messi, que cabeceó sobre el costado izquierdo del área chica, aunque no pudo vencer a Cutler.

El gol en contra de Echevarría para el 4-0 de Argentina

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1978275044577980442&partner=&hide_thread=false PALIZA DE ARGENTINA



A los 64', Echevarria convirtió en su propio arco y ahora la Albiceleste gana 4-0 ante #PuertoRico. pic.twitter.com/7amTDPFGOX — TyC Sports (@TyCSports) October 15, 2025

A los 19 minutos del segundo tiempo, después de un remate de Nicolás González, una serie de rebotes entre el volante Steven Echevarría y el arquero Cutler terminaron enviando la pelota al fondo de la red.

El gol de Lautaro Martínez para el 5-0

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1978278588345381111&partner=&hide_thread=false ¡LLEGÓ EL QUINTO DE ARGENTINA!



A los 79', Lautaro Martínez puso el 5-0 ante #PuertoRico. pic.twitter.com/RJCPibGvY2 — TyC Sports (@TyCSports) October 15, 2025

Los últimos dos goles del partido fueron autoría de Lautaro Martínez. A los 34 minutos empujó una pelota suelta dentro del área y cuatro minutos después, luego de una buena combinación con Messi, metió un remate bajo sobre el segundo palo, para el 6-0 final.

El segundo gol de Lautaro Martínez para el 6-0 de Argentina

El segundo gol de Lautaro Martínez para el 6-0 de Argentina

Fuente: NA

La formación de Argentina

El minuto a minuto de Argentina - Puerto Rico