La respuesta de Scaloni a la queja del representante de una figura argentina por no convocarlo a la Selección: "Está en el radar como tantos otros que..."

Lionel Scaloni fue tajante a la hora de responderle al representante de un futbolista que se quejó de no ser convocado a la Selección argentina.

Este martes a partir de las 21:00 (hora de Argentina) en el Chase Stadium de Miami, la Selección argentina comandada por Lionel Scaloni cerrará su gira por EE.UU enfrentando a Puerto Rico. Tras vencer 1-0 a Venezuela con gol de Gio Lo Celso, el DT aseguró que todos los futbolistas que no sumaron minutos en el encuentro del viernes lo harán en esta oportunidad y es por ello que será un partido para analizar variantes pensando en el Mundial 2026.

No obstante, hace una semana atrás, uno de los futbolistas que viene mostrando un gran nivel en Europa y que no recibió el llamado del oriundo de Pujato fue Matías Soulé. El volante ofensivo de la Roma, a través de su representante, Martín Guastadisegno, se quejó de no haber aparecido en la lista de convocados y amenazó con jugar para la Selección de Italia.

Matías Soulé El representante de Matías Soulé amenazó con que el jugador represente a Italia. @matiassoule11 “Él es ítalo-argentino y no sé qué podría pasar si la situación con Argentina no se desbloquea. Hoy todo está abierto, él legalmente tendría la posibilidad de ser convocado. Es el único de los jóvenes argentinos que todavía no jugó ni un minuto, se está convirtiendo en un líder en un equipo importante como Roma y merece una oportunidad", sentenció el empresario que maneja al marplatense de 22 años.

La contundente respuesta de Scaloni a la queja del representante de Soulé Ante ello, Lionel Scaloni fue consultado en la conferencia de prensa del pasado lunes sobre estos dichos y en su respuesta escueta dejó entrever que no se le movió ni un pelo por la especie de presión que le lanzaron desde el entorno del jugador: "Está en el radar como tantos otros chicos que creemos que nos pueden aportar”, lanzó en primera instancia.

“Ha estado con nosotros, también (Facundo) Buonanotte, (Alejandro) Garnacho, (Valentín) Carboni, son chicos que nosotros vemos con futuro de Selección y los vamos a ir convocando en tanto y en cuanto veamos que tienen la posibilidad. Así que esa es la idea, están en el radar como todos los otros", completó el DT.