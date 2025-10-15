La decisión de Matías Soulé con la Selección argentina y el interés de Italia tras no ser citado por Scaloni

Matías Soulé despejó todas las dudas sobre su futuro internacional y ratificó su compromiso con la Selección argentina.

Matías Soulé ya fue convocado por Lionel Scaloni para la Selección mayor, pero todavía no debutó.

Matías Soulé, mediocampista de la Roma, decidió cortar con las especulaciones. En una entrevista con Il Messaggero, el joven argentino de 22 años confirmó que no tiene intención de aceptar una convocatoria de la Selección de Italia, a pesar del interés mostrado por la federación europea.

“Hace dos años había hablado con Luciano Spalletti (ex DT de Italia) y le había dicho que quería jugar con Argentina. Esta sigue siendo mi idea. Agradezco a Italia, pero quiero seguir trabajando para ser convocado por Scaloni. Entiendo que no será fácil porque hay muchos jugadores de nivel, pero es mi objetivo”, expresó Soulé.

Lionel Scaloni sobre la chance de que Soulé sea convocado La respuesta de Scaloni a la queja del representante de una figura argentina por no convocarlo a la Selección (Créditos: ESPN) Días atrás, Lionel Scaloni había hablado sobre su situación y aclaró que el exjugador de Juventus “está en el radar” junto con otros jóvenes a los que se les sigue de cerca. “Son jugadores en los que vemos un futuro de Selección. Los iremos convocando a medida que veamos la posibilidad”, explicó el DT antes del amistoso ante Puerto Rico.

Soulé fue convocado por la Selección argentina en dos ocasiones: la primera en 2021, en la previa al Mundial de Qatar, y la segunda en 2024. En septiembre del año pasado integró el banco en la goleada 3-0 ante Chile, el día de la despedida de Ángel Di María.