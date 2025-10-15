La decisión de Matías Soulé con la Selección argentina y el interés de Italia tras no ser citado por Scaloni
Matías Soulé despejó todas las dudas sobre su futuro internacional y ratificó su compromiso con la Selección argentina.
Matías Soulé, mediocampista de la Roma, decidió cortar con las especulaciones. En una entrevista con Il Messaggero, el joven argentino de 22 años confirmó que no tiene intención de aceptar una convocatoria de la Selección de Italia, a pesar del interés mostrado por la federación europea.
“Hace dos años había hablado con Luciano Spalletti (ex DT de Italia) y le había dicho que quería jugar con Argentina. Esta sigue siendo mi idea. Agradezco a Italia, pero quiero seguir trabajando para ser convocado por Scaloni. Entiendo que no será fácil porque hay muchos jugadores de nivel, pero es mi objetivo”, expresó Soulé.
Te Podría Interesar
Lionel Scaloni sobre la chance de que Soulé sea convocado
Días atrás, Lionel Scaloni había hablado sobre su situación y aclaró que el exjugador de Juventus “está en el radar” junto con otros jóvenes a los que se les sigue de cerca. “Son jugadores en los que vemos un futuro de Selección. Los iremos convocando a medida que veamos la posibilidad”, explicó el DT antes del amistoso ante Puerto Rico.
Soulé fue convocado por la Selección argentina en dos ocasiones: la primera en 2021, en la previa al Mundial de Qatar, y la segunda en 2024. En septiembre del año pasado integró el banco en la goleada 3-0 ante Chile, el día de la despedida de Ángel Di María.
Por su parte, su representante, Martín Guastadisegno, había sugerido que el jugador podía considerar la opción italiana. “Se está convirtiendo en un líder en la Roma y se merece una oportunidad. Es ítalo-argentino y, legalmente, podría ser citado por Italia”, había advertido días atrás. Sin embargo, la decisión del propio Soulé fue categórica: su sueño sigue siendo defender la camiseta argentina.