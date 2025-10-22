La sorpresiva confesión de Diego Placente tras su gran desempeño en el Mundial Sub 20: "No me veo dirigiendo a..."

Diego Placente, entrenador de la Selección argentina Sub 20 y Sub 17, habló de su trabajo con las juveniles y lo que espera de su futuro.

Diego Placente viene haciendo un gran trabajo con los combinados nacionales juveniles. El último domingo fue subcampeón mundial con la Selección argentina Sub 20 en Chile y, en menos de dos semanas, en noviembre, afrontará con la Sub 17 la Copa del Mundo en Qatar, para la cual este miércoles dio a conocer los 21 convocados.

Sus buenos rendimientos y resultados en los distintos certámenes de las distintas categorías desde que desembarcó en los seleccionados locales en 2017 (como ayudante de Pablo Aimar) han sido muy bien valorados tanto por la prensa como por los hinchas y hacen pensar que tendrá un gran futuro como DT. Algunos incluso ya lo ven como el sucesor de Lionel Scaloni en la Mayor.

Diego Placente analizó su futuro como DT Diego Placente 2 Placente trabaja en los seleccionados juveniles desde 2017. Fotobaires Sobre este y otros temas habló hoy el exlateral derecho en diálogo con DSports Radio: "Duele llegar tan lejos y quedar tan cerca del objetivo, pero hemos hecho un gran proceso son la Sub-20 y han competido de una gran manera. Es un grupo con una gran unión y que han disfrutado de vestir la camiseta de Argentina", señaló respecto de lo que fue el Mundial Sub 20.

"Es lindo afrontar el reto del Mundial Sub-17 en Qatar, es una camada que viene haciendo las cosas bien y va a ser un desafío muy lindo para nosotros", apuntó luego sobre el nuevo torneo que se avecina. Y resaltó: "Es realmente difícil llegar a jugar los siete partidos. Hay selecciones muy fuertes en todos los continentes y eso te obliga a prepararte de la mejor manera y estudiar al rival en todos los detalles".