El sentido mensaje de Santiago Sosa tras ser operado de la fractura que sufrió ante Flamengo: "Con el corazón en la cancha"

Después del codazo de Marcos Rojo que lo sacó de la semifinal, Santiago Sosa -el capitán de Racing- fue operado y ya piensa en su recuperación.

Santiago Sosa fue operado con éxito y dejó un mensaje emotivo para todo Racing.

Santiago Sosa fue operado este lunes por la fractura del hueso malar derecho que sufrió durante el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores, en el que Racing cayó 1-0 ante Flamengo en el Maracaná.

La jugada se dio sobre el final, cuando Marcos Rojo lo golpeó con el codo en un salto aéreo. El mediocampista terminó con el ojo completamente inflamado y con sangre en la nariz, lo que generó preocupación inmediata.

Sosa pasó la noche en observación en Río de Janeiro y luego viajó a Buenos Aires junto a la delegación. Los médicos decidieron intervenirlo cuanto antes y descartaron cualquier posibilidad de que dispute la revancha. La fractura fue en el seno maxilar superior derecho, una zona delicada que podía afectar el ojo en caso de recibir otro impacto.

A través de sus redes sociales, el propio futbolista llevó tranquilidad con un mensaje para los hinchas: "La operación salió muy bien y ya estoy enfocado en la recuperación. Mañana me toca vivirlo desde afuera, pero con el corazón en la cancha junto a mis compañeros y a toda la gente racinguista. TODOS JUNTOS ", escribió Sosa en su cuenta de Instagram.

Los tiempos de recuperación estimados son de cuatro a seis semanas, por lo que el capitán podría llegar con lo justo a una hipotética final de la Libertadores, prevista para el 29 de noviembre en Lima, Perú.