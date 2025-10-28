Se conoció el nombre del primer jugador que Riquelme quiere para Boca en 2026: ¡es una figura de otro grande!

Si bien la mira está puesta en la definición del torneo, Riquelme ya empieza a planificar el 2026 de Boca y volverá a la carga por un importante futbolista.

La contundente victoria 3-1 de Boca ante Barracas fue un gran alivio para el equipo de Claudio Úbeda. Y es que los de la Ribera se volvieron a meter en el top 8 de la Zona A y en puestos de clasificación directa a la Copa Libertadores, por lo que quedaron muy bien parados de cara a las últimas tres fechas y, lo más importante, dependen de sí mismos.

Si bien los focos están direccionados pura y exclusivamente en lo que será la definición del campeonato, lo cierto es que en el Xeneize ya empiezan a posar los ojos en el armado del plantel para 2026. En ese contexto, Juan Román Riquelme ya tiene al primer jugador que va a ir a buscar cuando arranque el mercado de pases.

Riquelme volverá a la carga por Felipe Loyola, una de las figuras de Independiente Según pudo averiguar MDZ, el presidente irá a fondo por una de las figuras de otro grande de la Argentina. Se trata de Felipe Loyola, el mediocampista chileno de Independiente y a quien Boca ya buscó a mediados de este año. En ese entonces, el futbolista de 24 años era una pieza intocable en el equipo de Julio Vaccari y las pretensiones del Rojo fueron muy altas: US$8.000.000, el valor de su cláusula de rescisión.

Julio Vaccari junto a Felipe Loyola durante el triunfo de Independiente sobre Godoy Cruz. Foto: Fotobaires Felipe Loyola vuelve a estar en el radar de Riquelme para reforzar a Boca. FotoBaires Ahora, todo indica que el Xeneize volverá a la carga por el volante de la selección trasandina ante el interés concreto de Riquelme de contar con él, más allá de que todavía no hay certezas respecto a la continuidad de Úbeda o la posible llegada de un nuevo DT para el año entrante.

La postura del Rojo sobre el volante chileno: ¿acepta venderlo? La segunda parte de 2025 fue catastrófica para Independiente -está último en la Zona B con 9 puntos y llegó a cosechar 15 partidos sin victorias (la segunda peor racha de su historia)- y el presente de sus jugadores no es el mejor. En ese sentido, Loyola también bajó drásticamente su nivel y la dirigencia ya no estaría tan cerrada en venderlo de cara al próximo mercado.