Se conoció el nombre del primer jugador que Riquelme quiere para Boca en 2026: ¡es una figura de otro grande!
Si bien la mira está puesta en la definición del torneo, Riquelme ya empieza a planificar el 2026 de Boca y volverá a la carga por un importante futbolista.
La contundente victoria 3-1 de Boca ante Barracas fue un gran alivio para el equipo de Claudio Úbeda. Y es que los de la Ribera se volvieron a meter en el top 8 de la Zona A y en puestos de clasificación directa a la Copa Libertadores, por lo que quedaron muy bien parados de cara a las últimas tres fechas y, lo más importante, dependen de sí mismos.
Si bien los focos están direccionados pura y exclusivamente en lo que será la definición del campeonato, lo cierto es que en el Xeneize ya empiezan a posar los ojos en el armado del plantel para 2026. En ese contexto, Juan Román Riquelme ya tiene al primer jugador que va a ir a buscar cuando arranque el mercado de pases.
Riquelme volverá a la carga por Felipe Loyola, una de las figuras de Independiente
Según pudo averiguar MDZ, el presidente irá a fondo por una de las figuras de otro grande de la Argentina. Se trata de Felipe Loyola, el mediocampista chileno de Independiente y a quien Boca ya buscó a mediados de este año. En ese entonces, el futbolista de 24 años era una pieza intocable en el equipo de Julio Vaccari y las pretensiones del Rojo fueron muy altas: US$8.000.000, el valor de su cláusula de rescisión.
Ahora, todo indica que el Xeneize volverá a la carga por el volante de la selección trasandina ante el interés concreto de Riquelme de contar con él, más allá de que todavía no hay certezas respecto a la continuidad de Úbeda o la posible llegada de un nuevo DT para el año entrante.
La postura del Rojo sobre el volante chileno: ¿acepta venderlo?
La segunda parte de 2025 fue catastrófica para Independiente -está último en la Zona B con 9 puntos y llegó a cosechar 15 partidos sin victorias (la segunda peor racha de su historia)- y el presente de sus jugadores no es el mejor. En ese sentido, Loyola también bajó drásticamente su nivel y la dirigencia ya no estaría tan cerrada en venderlo de cara al próximo mercado.
No obstante, aun no trascendieron los números que pedirá el elenco de Avellaneda para desprenderse del ex Huachipato. En ese sentido, no se sabe si ahora insistirá con los 8 millones de dólares o bajará un poco las pretensiones. Panorama abierto...