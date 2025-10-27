La sorpresiva presencia de una reconocida actriz fanática de Riquelme en Barracas-Boca y el motivo

La protagonista de “Viudas Negras” estuvo en el estadio Claudio Tapia alentando a Boca pocos días después de recibir dos camisetas firmadas por Riquelme.

Marina Bellati, actriz de la serie Viudas Negras, fue una de las caras conocidas que se vieron este lunes en la cancha de Barracas Central, donde Boca visitó al Guapo por la Liga Profesional. Fanática declarada del club y de Juan Román Riquelme, la artista no quiso perderse la chance de alentar al equipo desde la platea.

El viernes pasado, Riquelme sorprendió a Bellati con un saludo especial durante una emisión del programa Nadie Dice Nada, de Luzu TV. En un video que se volvió viral, el presidente e ídolo de Boca le habló directamente: “Hola, Marina, soy Juan Román Riquelme. Soy de Don Torcuato, igual que vos”.

Marina Bellati estuvo en el estadio de Barracas Central Marina Bellati fue a ver Barracas-Boca Marina Bellati fue a ver Barracas-Boca. ESPN Acto seguido, Román le hizo un regalo inolvidable. “Me pone muy feliz que seas de Boca. Acá te voy a mandar las dos camisetas firmadas para que las tengas, para que las cuides. Espero que alguna vez te pueda dar un abrazo”, le dijo.

El conductor del ciclo, Nicolás Occhiato, le acercó entonces una bolsa con los colores azul y oro. Al abrirla, Bellati encontró las dos camisetas autografiadas y no pudo contener la emoción en vivo.