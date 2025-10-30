La frustración de Guillermo Francella: el actor no pudo ocultar su enojo tras la derrota de Racing y se volvió viral

El actor se volvió tendencia en Internet por su reacción al partido de Racing Club contra Flamengo, y los memes no faltaron.

Este miércoles 29 de octubre, Racing Club se enfrentó contra Flamengo en el Cilindro de Avellaneda. Pero La Academia empató sin goles contra el equipo de Brasil y se quedó sin la posibilidad de alcanzar la final de la Copa Libertadores.

Entre los miles de hinchas presentes se destacó un espectador muy especial: Guillermo Francella. Tras la derrota, el actor se volvió viral en las redes por su reacción al resultado.

Esta fue la reacción de Guillermo Francella ante la derrota de Racing Club Guillermo Francella En El Partido De Racing Contra Flamengo No es la primera vez que Francella demuestra su fanatismo por Racing. Incluso en Casados con hijos, su personaje Pepe Argento también era un apasionado hincha del club.

En el clip que comenzó a circular en Internet, se lo puede ver a Francella levantándose de su butaca y comentando algo referido al partido con gesto de frustración.