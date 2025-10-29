Raúl Rizzo cruzó con todo a Guillermo Francella y cuestionó su carrera: "No es un actor talentoso"

El artista dialogó con Juan Etchegoyen para Mitre Live y apuntó durísimo contra Francella, tras los dichos que hizo el actor tiempo atrás sobre el cine nacional.

Raúl Rizzo lanzó duras críticas contra Guillermo Francella, tras las declaraciones que realizó el actor sobre el cine nacional y la falta de conexión que, según él, tienen ciertas producciones argentinas con el público, lo que desató una fuerte controversia.

Fue en una entrevista con Juan Etchegoyen para Mitre Live donde Rizzo se expresó al respecto: "Nosotros fuimos muy agredidos en la parte de cultura porque ya el INCAA es un sello, no existe más con ese rol que desarrollaba y tampoco el Instituto Nacional de Teatro y el Fondo Nacional de las Artes, nos atacó mucho este Gobierno en la parte cultural, y no estoy de acuerdo con las declaraciones de Guillermo Francella".

guillermo-francella-4jpg En agosto, el actor hizo declaraciones sobre el cine nacional que generaron polémica. "El teatro comercial se nutre de mucha gente que se forma en el teatro independiente ya sea dramaturgos, libretistas, directores, iluminadores y es un lugar donde se va gestando. Es subjetivo que no le guste a Francella, que no le guste a él no garantiza nada y es una opinión muy unitaria eso de que se gaste plata ¿por qué no disfruta de lo que le pasa a él y se deja de joder?", lanzó picante el artista.

"¿Para qué está hablando de otros que le cuesta muchísimo hacer cine y encima necesitan la crítica de él? No lo entiendo. Para mucha gente es trabajo y en todo caso será peor o mejor artísticamente pero nada más y de ahí a empezar a decir que se gastaron dos o cuatro millones de dólares, no los puso él y que no se sienta tan ofendido y en todo caso que revise su propia filmografía a ver si todas las películas que hizo son maravillosas o estupendamente bien hechas para lo popular y yo tengo mis dudas ahí también", continuó el actor sobre Francella.