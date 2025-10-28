Qué plan hizo Guillermo Francella y con quién el domingo de elecciones

Luego de emitir su voto, Guillermo Francella no se quedó tranquilo en su casa y salió de paseo. ¿A dónde fue?

El domingo, luego de votar, Guillermo Francella, junto a Pablo Codevila, se acercó al teatro El Nacional para ver La cena de los tontos. Es un espectáculo dirigido por Marcos Carnevale y protagonizado por Martín Bossi junto a Laurita Fernández, Gustavo Bermúdez, Esteban Prol, Guillermo Arengo y Franco Battista.

Francella, uno de los productores del espectáculo, hacía ocho meses que no asistía a la función y particularmente en esta se lo vio muy feliz. Aplaudió de pie e incluso se lo escuchó gritar bien fuerte "¡Bravo!". Ni bien bajó el telón fue con acompañado por Román Vargas y Pablo Codevila al escenario para felicitar personalmente y uno por uno a los actores de esta obra que ya lleva casi ocho meses en cartel y que superó los 140.000 espectadores.

También, aseguró que el próximo 26 de diciembre estará junto a ellos en el debut de la temporada de Mar del Plata en el teatro Neptuno. Harán tres funciones diarias en La Feliz.

WhatsApp Image 2025-10-28 at 9.10.26 AM Después de las elecciones, Guillermo Francella fue al teatro El chascarrillo de la noche fue cuando Francella felicitó especialmente a Martin Bossi con un gran abrazo por haber hecho la función en una hora y 35 minutos, y por no haberse excedido con agregados más allá del tiempo marcado por el director. Es sabido que el humorista siempre improvisa chistes y se pasa algunos (o o varios) minutos.