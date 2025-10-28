Qué plan hizo Guillermo Francella y con quién el domingo de elecciones
Luego de emitir su voto, Guillermo Francella no se quedó tranquilo en su casa y salió de paseo. ¿A dónde fue?
El domingo, luego de votar, Guillermo Francella, junto a Pablo Codevila, se acercó al teatro El Nacional para ver La cena de los tontos. Es un espectáculo dirigido por Marcos Carnevale y protagonizado por Martín Bossi junto a Laurita Fernández, Gustavo Bermúdez, Esteban Prol, Guillermo Arengo y Franco Battista.
Francella, uno de los productores del espectáculo, hacía ocho meses que no asistía a la función y particularmente en esta se lo vio muy feliz. Aplaudió de pie e incluso se lo escuchó gritar bien fuerte "¡Bravo!". Ni bien bajó el telón fue con acompañado por Román Vargas y Pablo Codevila al escenario para felicitar personalmente y uno por uno a los actores de esta obra que ya lleva casi ocho meses en cartel y que superó los 140.000 espectadores.
También, aseguró que el próximo 26 de diciembre estará junto a ellos en el debut de la temporada de Mar del Plata en el teatro Neptuno. Harán tres funciones diarias en La Feliz.
El chascarrillo de la noche fue cuando Francella felicitó especialmente a Martin Bossi con un gran abrazo por haber hecho la función en una hora y 35 minutos, y por no haberse excedido con agregados más allá del tiempo marcado por el director. Es sabido que el humorista siempre improvisa chistes y se pasa algunos (o o varios) minutos.
De qué trata la obra que fue a ver Guillermo Francella
La cena de los tontos se centra en un grupo de amigos organiza cenas semanales donde cada uno lleva como invitado a alguien que consideran un "tonto" para burlarse de él. Sin embargo, los planes de Pablo Barrantes, uno de los participantes, se desmoronan cuando invita a Francisco Pignon, un hombre ingenuo pero encantador que termina desatando una serie de hilarantes y desafortunados eventos que transforman la vida de todos. La obra expone, con un humor ácido, el egoísmo humano y la verdadera definición de quién es el "tonto".