Florencia Peña

Cuántos años tenía Florencia Peña cuando interpretó a La Niñera

Florencia Peña es una de las actrices más queridas de la Argentina. Comenzó a trabajar de chica y tiene un largo recorrido en los medios.

Cynthia Garrido

La Niñera

Argentina también tuvo su versión del clásico estadounidense de los '90, The Nanny. Acá se llamó La Niñera y en el elenco estuvo Florencia Peña, Boy Olmi, Agustina Córdova, Malena Luchetti, Mariano Colombo, Carola Reyna, Jorgelina Aruzzi, Roberto Carnaghi, Mirta Busnelli y Carmen Vallejo.

La serie constó de dos temporadas (la primera, con 136 episodios, fue emitida en 2004; y la segunda, con 39 episodios, fue emitida en los primeros meses de 2005).

Florencia Peña protagonizó La Niñera en Argentina.

En la versión local la protagonista era Flor Finkel (Fran Fine), una mujer extravagante que comienza a trabajar de niñera en casa de una familia de la alta burguesía acomodada bonaerense, de apellido Iraola (Sheffield, en la original), conformada por el viudo Juan Manuel Iraola (Maxwell) y sus tres hijos; Maggie, Agustín y Mica (Maggie, Brighton y Grace, respectivamente).

En los Premios Martín Fierro de 2004, Florencia Peña, Roberto Carnaghi y Carola Reyna se llevaron estatuillas por su trabajo. Además, los Premios Clarín galardonaron la tira como Mejor Ficción Diaria Comedia.

Cuando Florencia Peña se puso en la piel de Flor Finkel tenía 29 años, la misma edad que el personaje.

