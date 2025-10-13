Cuántos años tenía Florencia Peña cuando interpretó a La Niñera

Florencia Peña es una de las actrices más queridas de la Argentina. Comenzó a trabajar de chica y tiene un largo recorrido en los medios.

Argentina también tuvo su versión del clásico estadounidense de los '90, The Nanny. Acá se llamó La Niñera y en el elenco estuvo Florencia Peña, Boy Olmi, Agustina Córdova, Malena Luchetti, Mariano Colombo, Carola Reyna, Jorgelina Aruzzi, Roberto Carnaghi, Mirta Busnelli y Carmen Vallejo.

La serie constó de dos temporadas (la primera, con 136 episodios, fue emitida en 2004; y la segunda, con 39 episodios, fue emitida en los primeros meses de 2005).

51360272_414143999416380_5841358402240224683_n Florencia Peña protagonizó La Niñera en Argentina. En la versión local la protagonista era Flor Finkel (Fran Fine), una mujer extravagante que comienza a trabajar de niñera en casa de una familia de la alta burguesía acomodada bonaerense, de apellido Iraola (Sheffield, en la original), conformada por el viudo Juan Manuel Iraola (Maxwell) y sus tres hijos; Maggie, Agustín y Mica (Maggie, Brighton y Grace, respectivamente).

En los Premios Martín Fierro de 2004, Florencia Peña, Roberto Carnaghi y Carola Reyna se llevaron estatuillas por su trabajo. Además, los Premios Clarín galardonaron la tira como Mejor Ficción Diaria Comedia.