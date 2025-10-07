Shakira y Antonio de la Rúa estuvieron en pareja durante poco más de una década. Ambos rehicieron su vida y trajeron pequeños al mundo.

Shakira y Antonio de la Rúa vivieron un gran romance que quedó en el pasado. Estuvieron juntos poco más de una década y se conocieron en el 2000, luego de que ella alcanzara fama internacional. Su noviazgo salió en todos los medios de comunicación de Argentina, Colombia y el mundo.

En enero de 2011, anunciaron públicamente su separación mediante un comunicado conjunto que se publicó en el sitio web de Shakira. Allí explicaban que llevaban varios meses separados y que la decisión fue tomada de mutuo acuerdo. Y si bien al comienzo aclararon que seguirían trabajando juntos, desacuerdos financieros hicieron que todo tomara otro rumbo.

Tras separarse, cada uno volvió a formar pareja, tuvo hijos y se separó. Ella, con el futbolista Gerard Piqué; él, con la DJ y modelo colombiana, Daniela Ramos. Tanto Shakira como Antonio tienen dos hijos cada uno.

Shakira Shakira.

Cómo conoció Shakira a los hijos de Antonio de la Rúa En marzo de este año, Shakira ingresó con la hija de su ex a uno de sus conciertos en Buenos Aires y mucho se habló sobre el tema. Sin embargo, la cantante colombiana ya conocía la pequeña de antes.