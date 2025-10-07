Cómo conoció Shakira a los hijos de Antonio de la Rúa
Shakira y Antonio de la Rúa estuvieron en pareja durante poco más de una década. Ambos rehicieron su vida y trajeron pequeños al mundo.
Shakira y Antonio de la Rúa vivieron un gran romance que quedó en el pasado. Estuvieron juntos poco más de una década y se conocieron en el 2000, luego de que ella alcanzara fama internacional. Su noviazgo salió en todos los medios de comunicación de Argentina, Colombia y el mundo.
En enero de 2011, anunciaron públicamente su separación mediante un comunicado conjunto que se publicó en el sitio web de Shakira. Allí explicaban que llevaban varios meses separados y que la decisión fue tomada de mutuo acuerdo. Y si bien al comienzo aclararon que seguirían trabajando juntos, desacuerdos financieros hicieron que todo tomara otro rumbo.
Tras separarse, cada uno volvió a formar pareja, tuvo hijos y se separó. Ella, con el futbolista Gerard Piqué; él, con la DJ y modelo colombiana, Daniela Ramos. Tanto Shakira como Antonio tienen dos hijos cada uno.
Cómo conoció Shakira a los hijos de Antonio de la Rúa
En marzo de este año, Shakira ingresó con la hija de su ex a uno de sus conciertos en Buenos Aires y mucho se habló sobre el tema. Sin embargo, la cantante colombiana ya conocía la pequeña de antes.
Tal como contó Daniela Ramos, una vez que la intérprete de Día de Enero estaba en Ibiza, junto a sus hijos (Sasha y Milan), le consultó a Antonio si podía conocer a sus niños. "Nos vimos, almorzamos, conocí a sus hijos, divinos, la conocí a ella un poco, hablamos y nada más", reveló la DJ colombiana en una entrevista con La Red.