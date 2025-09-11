Así describió Shakira a Antonio de la Rúa

Shakira y Antonio de la Rúa estuvieron juntos poco más de una década. En 2011 anunciaron públicamente su separación.

Shakira y Antonio de la Rúa comenzaron su relación amorosa en el 2000. Estuvieron juntos más de 10 años y su vínculo fue tanto personal como profesional. Él se convirtió en uno de los principales asesores de la carrera de la cantante, colaborando en la planificación estratégica de su imagen y negocios.

En enero de 2011, anunciaron públicamente su separación mediante un comunicado conjunto que se publicó en el sitio web de la artista colombiana. Allí explicaban que llevaban varios meses separados y que la decisión fue tomada de mutuo acuerdo. Y si bien al comienzo aclararon que seguirían trabajando juntos, desacuerdos financieros hicieron que todo tomara otro rumbo.

Al año siguiente, él la demandó en Estados Unidos y alegó que tenía derecho a una parte de sus ingresos, argumentando que había sido una figura clave en el desarrollo de su carrera. Reclamaba más de 100 millones de dólares. La corte desestimó la demanda al no encontrar fundamentos suficientes para sus reclamos.