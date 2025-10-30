Agustín Rossi, una de las grandes figuras del Flamengo, dejó en claro que desea defender los colores de la Albiceleste y que espera el llamado de Scaloni.

A pesar de los rumores de atajar para Brasil, Agustín Rossi reafirmó su deseo de ser convocado a la Selección argentina. Foto: @Libertadores

Agustín Rossi es sin dudas uno de los mejores arqueros del continente sudamericano y el pasado jueves en el empate sin goles frente a Racing, lo demostró. El futbolista del Flamengo evitó en cuatro oportunidades que la Academia iguale la serie y tras mantener la valla invicta, su equipo clasificó a la final de la Copa Libertadores.

Ante este gran presente, muchos fanáticos piden que el ex Boca y Lanús sea convocado por Lionel Scaloni a la Selección argentina, pero no solo eso sino que también algunos lo piden para la Selección de Brasil, ya que está haciendo el proceso para nacionalizarse brasileño con el apoyo de Flamengo.

Ante ello, a Filipe Luís, el entrenador del Mengao, le preguntaron si veía a Rossi atajando para el Scratch y su respuesta fue clara y concisa: “Te imaginas a un argentino atajando para Brasil en un Mundial…. No lo veo, no lo veo, pero tiene nivel. Yo sinceramente nunca veo a un argentino de nacimiento vestir la camiseta de la Selección de Brasil, pero si tiene todo el derecho del mundo de ganarse el pasaporte”, sentenció.

Rossi descartó atajar para Brasil y sueña con ser convocado a la Selección argentina A pesar de los rumores sobre la posibilidad de atajar para la Canarinha, Agustín Rossi tiene bien en claro que desea atajar para la Selección argentina comandada por Scaloni y hace méritos para recibir el llamado del DT: “Yo siempre lo dije, estando en Boca también lo decía: si yo rindo en mi club voy a tener la posibilidad de ser llamado algún día, pero bueno… esa posibilidad todavía no llegó. Obviamente uno siempre la espera y espero que eso en algún momento llegue”, aseguró en diálogo con ESPN.