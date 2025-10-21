El picante cruce de Luis Caputo a la hija de Agustín Rossi: "Trabajás por acomodo y para chorear un sueldo"

El ministro de Economía, Luis Caputo , protagonizó este martes un durísimo cruce en las redes con Delfina Rossi , hija del exjefe de Gabinete de Alberto Fernández Agustín Rossi que ocupa un cargo de directora en el Banco Ciudad . "Trabajás por acomodo, y para chorear un sueldo que no te merecés. Como siempre lo hizo tu padre", lanzó el funcionario libertario.

La polémica se desató luego de que la militante peronista acusara a Caputo de haberse beneficiado por una operación de deuda anunciada el lunes por el Gobierno que involucra al JP Morgan, banco estadounidense donde el ahora ministro de Economía trabajó durante años.

"1° acto: Caputo trabaja en el JP Morgan 2° acto: Caputo, ya ministro, toma una deuda impagable 3° acto: Caputo, ministro nuevamente, anuncia que recompra esa deuda, con 'asistencia' del JP Morgan y organismos internacionales ¿Qué nombre le ponemos a esta obra?", ironizó Rossi en su cuenta de X.

El posteo de la economista hacía referencia a una operación anunciada por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, destinada a recomprar deuda soberana para "reducir el costo de financiamiento del país y fortalecer la inversión en educación". La maniobra, según explicó el funcionario, consiste en recomprar deuda soberana argentina en el mercado y reemplazarla por financiamiento a tasas más bajas gracias al apoyo de agencias y organismos multilaterales como el JPMorgan. "Los ahorros generados por esta operación serán destinados a consolidar la inversión educativa de largo plazo, reafirmando el compromiso del Gobierno con el desarrollo del capital humano y el futuro de los argentinos", subrayó.

La acusación provocó la ira del funcionario, que escribió una durísima respuesta en sus redes donde acusó a la militante peronista de ocupar un cargo público "por acomodo" y lo comparó con su situación personal.

"Delfina, somos y representamos exactamente lo opuesto. Yo podría trabajar en el sector privado por más de 10 veces de lo que gano en el sector público. Lo hago por la patria", inició Caputo. El ministro luego señaló que dos de sus hijos trabajan con él sin cobrar ningún sueldo, "solo para ayudarlo a sacar este país adelante". Y disparó: "Vos en cambio, trabajas en el sector público porque en el sector privado no te pagarían ni la décima parte de lo que te pagan en el sector público".

Luego, Caputo sentenció: "Trabajás por acomodo, y para chorear un sueldo que no te merecés. Como siempre lo hizo tu padre. Ojalá los argentinos no tengamos que mantener a tus hijos también".

La réplica del ministro de Economía fue inmediatamente celebrada por el presidente Javier Milei, que manifestó: "MASTERCLASS DE TOTO. Fin".