Con el gasto pisado, el Gobierno celebró el superávit primario de septiembre

Después de mantener congelado el gasto durante septiembre, el Gobierno nacional obtuvo un resultado positivo en las cuentas del Sector Público Nacional (SPN), con un superávit de $696.965 millones. Con este desempeño, el acumulado de los primeros nueve meses del año alcanza un 1,3% del PBI, quedando muy cerca de la meta del 1,5% prevista en el Presupuesto 2026.

La información fue confirmada este jueves por el ministro de Economía, Luis Caputo , a través de su cuenta oficial en X. En su mensaje, destacó los avances de la política de equilibrio fiscal impulsada por el Ejecutivo.

El titular del Palacio de Hacienda comunicó que “en septiembre de 2025 el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit primario de $696.965 millones y un superávit financiero de $309.623 millones”.

Asimismo, agregó que “en los primeros nueve meses del año se registró un superávit primario de aproximadamente 1,3% del PIB y un superávit financiero de 0,4% del PBI”, lo que implica que el Gobierno necesitaría solo 0,2 puntos adicionales para alcanzar la meta anual.

Caputo también puntualizó que “en el mes, el gasto primario se mantuvo estable en términos reales frente a septiembre de 2024”, y detalló que “a nivel desagregado, las jubilaciones y pensiones contributivas crecieron 8,9% interanual, la Asignación Universal para Protección Social, 17,9% y las transferencias a universidades 3,2%”.

La comparación con el superávit del peronismo

El ministro comparó además los resultados con los del año pasado: “El superávit financiero de $309.623 millones contrasta con el resultado de septiembre de 2023, donde se había registrado un déficit de $511.533 millones, equivalente a casi $2.100.000 millones ajustados por inflación”, señaló.

En ese contexto, Caputo afirmó que “frente a los intentos de parte del arco político de romper el equilibrio fiscal, el Gobierno continuará garantizando el orden en las cuentas públicas, ya que es condición necesaria para continuar mejorando la calidad de vida de los argentinos”.

Finalmente, destacó la importancia de la disciplina presupuestaria: “Desde el año pasado, el orden fiscal ha sido un pilar fundamental para bajar la inflación y reducir la presión tributaria al sector privado, haciendo posible una baja de impuestos equivalente a 2,5% del PBI desde el inicio de la gestión y un fuerte crecimiento del crédito para familias y empresas”, concluyó el ministro.