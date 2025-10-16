Luis Caputo le prometió a los empresarios una reforma laboral y tributaria, y negó una devaluación

En un mensaje grabado, el ministro de Economía, Luis Caputo, habló ante el Coloquio de IDEA.

El ministro de Economía, Luis Caputo, descartó una devaluación para conseguir competitividad. El funcionario anticipó que comienza una "segunda etapa", con la reforma laboral y tributaria como principales ejes. A su vez, pidó a los empresarios que acompañen al Gobierno.

“Considero arcaico pensar que la única forma de que Argentina sea competitiva es con una moneda débil. La competitividad debe venir de las desregulaciones, la baja de impuestos, la reforma laboral, la reforma tributaria y el financiamiento de largo plazo a tasas más razonables”, afirmó Caputo en un mensaje grabado en el marco del 61° Coloquio de IDEA que se lleva a cabo en Mar del Plata.

El titular del Palacio de Hacienda ponderó la estabilziación macroeconómica y el superávit fiscal alcanzado. “Nos hemos dedicado a arreglar estas distorsiones y pudimos hacerlo sin romper contratos, sin congelar depósitos, sin devaluar ni entrar en default, como se hizo en el pasado. Hoy estamos en un contexto económico mucho más previsible”, dijo.

A su vez, Caputo invitó a los empresarios que asisitieron a la ciudad balnearia a continuar acomañando al Gobierno. “Los invito a que nos acompañen en este cambio. Sé que para muchos es difícil. Hay que lograr construir un nuevo país; es fundamental para los 45 millones de argentinos”, expresó.

Reforma Laboral y trubutaria El titular del Palacio de Hacienda anticipó que comienza una segunda etapa en el programa económico, con la reforma laboral y tributaria como principales ejes.