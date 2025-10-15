Luis Caputo anunció cuándo se activará el swap con Estados Unidos: "Con suerte, muy pronto"

Junto al presidente del BCRA, Santiago Bausili, el ministro Luis Caputo confirmó que el acuerdo por US$20.000 millones entrará en vigencia antes de fin de mes.

El ministro de Economía, Luis Caputo y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, brindaron detalles sobre el swap con Estados Unidos.

Luego del encuentro entre Javier Milei y Donald Trump, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, anticiparon desde Washington cuándo se espera que Argentina pueda comenzar a utilizar el swap con Estados Unidos. “Dentro de las próximas dos semanas”, afirmaron.

Durante una conversación en el Atlantic Council Latin America, los funcionarios libertarios le confiaron al periodista Jason Marczak algunos de los pormenores del acuerdo entre el Gobierno nacional y el norteamericano.

Donald Trump javier milei 2 Javier Milei se reunió con Donald Trump en el marco del acuerdo de asistencia financiera. EFE Luis Caputo dio detalles sobre el acuerdo con Scott Bessent Caputo se encuentra en EE.UU. desde antes que Milei viajara, a donde arribó con el objetivo de pulir los detalles del nuevo programa de asistencia financiera que definió junto al secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

Según detalló Caputo, en su reunión con el funcionario trumpista resolvieron los temas centrales de las negociaciones. Además, anunció que la agenda internacional continúa con reuniones previstas con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y el Banco Mundial.

“Con suerte, muy pronto podremos ejecutar el marco y el acuerdo que contendrá los términos del canje”, deslizó el ministro, abriendo la posibilidad de que el acuerdo se concrete antes de fin de mes.