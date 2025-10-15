Luis Caputo anunció cuándo se activará el swap con Estados Unidos: "Con suerte, muy pronto"
Junto al presidente del BCRA, Santiago Bausili, el ministro Luis Caputo confirmó que el acuerdo por US$20.000 millones entrará en vigencia antes de fin de mes.
Luego del encuentro entre Javier Milei y Donald Trump, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, anticiparon desde Washington cuándo se espera que Argentina pueda comenzar a utilizar el swap con Estados Unidos. “Dentro de las próximas dos semanas”, afirmaron.
Durante una conversación en el Atlantic Council Latin America, los funcionarios libertarios le confiaron al periodista Jason Marczak algunos de los pormenores del acuerdo entre el Gobierno nacional y el norteamericano.
Te Podría Interesar
Luis Caputo dio detalles sobre el acuerdo con Scott Bessent
Caputo se encuentra en EE.UU. desde antes que Milei viajara, a donde arribó con el objetivo de pulir los detalles del nuevo programa de asistencia financiera que definió junto al secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.
Según detalló Caputo, en su reunión con el funcionario trumpista resolvieron los temas centrales de las negociaciones. Además, anunció que la agenda internacional continúa con reuniones previstas con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y el Banco Mundial.
“Con suerte, muy pronto podremos ejecutar el marco y el acuerdo que contendrá los términos del canje”, deslizó el ministro, abriendo la posibilidad de que el acuerdo se concrete antes de fin de mes.
Cuándo se pone en marcha el swap con EE.UU.
Por su parte, Bausili confirmó que el swap por US$20.000 millones podría ponerse en marcha en un plazo de dos semanas. “Esto permitirá reducir la presión sobre las reservas en un contexto de volatilidad electoral”, aseguró el funcionario.
Según explicó el presidente del BCRA, durante las últimas dos semanas el equipo trabajó “día tras día” para ultimar los términos del acuerdo. “Conceptualmente hemos llegado a un acuerdo sobre el diseño del swap, aunque aún seguimos trabajando en la documentación final”, afirmó Bausili.