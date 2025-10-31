La nueva regla que adoptó Claudio Úbeda con el plantel en la previa de los partidos de Boca

Claudio Úbeda repetirá una norma que impuso en la previa del duelo frente a Barracas, a dos días de su visita a Estudiantes de La Plata.

Boca tendrá una durísima para este domingo a las 16:30 cuando visite al Estudiantes de Eduardo Domínguez en UNO. Luego de la trabajada victoria por 3-1 frente a Barracas, el equipo dirigido por Claudio Úbeda necesitar sumar de a tres para mantener la segunda posición en la Tabla Anual (zona de clasificación a la próxima Libertadores) y también llegar de gran manera al Superclásico.

De cara al duelo frente al Pincha, el DT volverá a aplicar la misma regla, que tuvo en el partido Barracas, hacia el plantel del cuadro de la Ribera: les dio la tarde libre a todos los jugadores, pero deberán presentarse a las 23:00 en el predio de Ezeiza para concentrar dos días antes al compromiso en La Plata.

La nueva norma de Claudio Úbeda en la previa de los partidos de Boca Esta nueva regla que optó Úbeda se da en la recta final del campeonato, etapa en la que el Xeneize busca asegurar su lugar en la próxima Copa Libertadores, uno de los principales objetivos del semestre junto con el inminente superclásico. En ese marco, el entrenador intenta mantener al plantel enfocado y consciente de la relevancia que tienen estos tres últimos compromisos del Clausura.

Claudio Úbeda-Boca Claudio Úbeda define el once para visitar a Estudiantes de La Plata. Foto: Prensa Boca Además, tal como sucedió frente al Guapo, el plantel de Boca tendrá una práctica matutina este sábado en Casa Amarilla, ya con todos los jugadores concentrados, para ajustar los últimos detalles previo a un partido crucial donde no podrá contar con su máxima figura como lo es Leandro Paredes (llegó a las cinco amarillas).