Bombazo de Úbeda en Boca para visitar a Estudiantes: pondría a un jugador que no es titular hace 10 partidos
Claudio Úbeda sorpendería con el once que visitará al Pincha al incluir a un jugador que no juega desde el arranque en la derrota de Boca por 1-0 ante Huracán.
Luego de la gran victoria por 3-1 sobre Barracas a domicilio, Boca se entrena pensando en el durísimo partido que tendrá este domingo a partir de las 16:30 cuando visite a Estudiantes de La Plata en UNO. Este encuentro será más que importante para los dirigidos por Claudio Úbeda, ya que buscarán seguir manteniendo el segundo puesto en la Tabla Anual y también para llegar de la mejor manera al Superclásico del 9 de noviembre.
De cara al duelo frente al Pincha, el entrenador no podrá contar con Leandro Paredes, su figura, debido a que el jugador llegó a la quinta amarilla en el partido frente al Guapo y recién volverá para el encuentro frente a River. Ante ello, Úbeda ya comenzó a preparar el once que saldrá a la cancha en La Plata y el reemplazante del volante de la Selección argentina sería una sorpresa total para todos los hinchas.
En un principio se esperaba que Ander Herrera acompañara a Milton Delgado en el mediocampo, pero el entrenador se decantaría por Tomás Belmonte, futbolista que ingresó en la victoria ante Barracas y que no juega como titular desde la derrota por 1-0 frente a Huracán en la fecha 3 del Clausura.
Tomás Belmonte reemplazaría a Paredes en la visita a La Plata
Según informó el periodista Julio Pavoni en Presión Alta, programa emitido por TyC Sports, Belmonte le ganaría la pulseada al español por el estilo de juego que tiene Estudiantes: “Esperan un partido de combate con ese mediocampo con Medina, Ascacíbar, Amondarain, Tiago Palacios. Tomás Belmonte acompañará a Delgado”, aseguró y es por ello que con el ingreso del ex Lanús buscarán contrarestar el juego físico que suele proponer el Pincha.
Por otro lado, el periodista señaló que esta sería la única variante en el once inicial. De este modo, Carlos Palacios continuará en el equipo, al igual que Alarcón, y se mantendrá el doble nueve conformado por Merentiel y Giménez. De todas maneras, todo comenzará a definirse este jueves por la tarde durante la práctica de fútbol en la Bombonera, y será fundamental la evaluación de Úbeda para comenzar a delinear el equipo titular.