Bombazo de Úbeda en Boca para visitar a Estudiantes: pondría a un jugador que no es titular hace 10 partidos

Claudio Úbeda sorpendería con el once que visitará al Pincha al incluir a un jugador que no juega desde el arranque en la derrota de Boca por 1-0 ante Huracán.

Luego de la gran victoria por 3-1 sobre Barracas a domicilio, Boca se entrena pensando en el durísimo partido que tendrá este domingo a partir de las 16:30 cuando visite a Estudiantes de La Plata en UNO. Este encuentro será más que importante para los dirigidos por Claudio Úbeda, ya que buscarán seguir manteniendo el segundo puesto en la Tabla Anual y también para llegar de la mejor manera al Superclásico del 9 de noviembre.

De cara al duelo frente al Pincha, el entrenador no podrá contar con Leandro Paredes, su figura, debido a que el jugador llegó a la quinta amarilla en el partido frente al Guapo y recién volverá para el encuentro frente a River. Ante ello, Úbeda ya comenzó a preparar el once que saldrá a la cancha en La Plata y el reemplazante del volante de la Selección argentina sería una sorpresa total para todos los hinchas.

En un principio se esperaba que Ander Herrera acompañara a Milton Delgado en el mediocampo, pero el entrenador se decantaría por Tomás Belmonte, futbolista que ingresó en la victoria ante Barracas y que no juega como titular desde la derrota por 1-0 frente a Huracán en la fecha 3 del Clausura.

Tomás Belmonte reemplazaría a Paredes en la visita a La Plata Según informó el periodista Julio Pavoni en Presión Alta, programa emitido por TyC Sports, Belmonte le ganaría la pulseada al español por el estilo de juego que tiene Estudiantes: “Esperan un partido de combate con ese mediocampo con Medina, Ascacíbar, Amondarain, Tiago Palacios. Tomás Belmonte acompañará a Delgado”, aseguró y es por ello que con el ingreso del ex Lanús buscarán contrarestar el juego físico que suele proponer el Pincha.