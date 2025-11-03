Tras la victoria en La Plata, Claudio Úbeda tomó una sorpresiva medida con el plantel xeneize de cara a una de las semanas más importantes del año.

La llamativa decisión de Claudio Úbeda con el plantel de Boca pensando en el Superclásico.

Luego del triunfazo agónico en La Plata frente a Estudiantes, el Boca de Claudio Úbeda comienza una de las semanas más importantes del año. No solo porque disputará el Superclásico frente a River este domingo a las 16:30 en la Bombonera sino porque también puede asegurarse su clasificación a la Copa Libertadores 2026 tras 3 años de ausencia.

De cara al choque frente al Millonario, Sifón ya tomó su primera medida en una semana fundamental para el Xeneize: les dio el día libre a los jugadores luego de la victoria frente al Pincha y este martes por la tarde comenzarán a entrenarse en Boca Predio.

Claudio Úbeda les dio el lunes libre a los jugadores pensando en el Superclásico Luego de su primer entrenamiento, Claudio Úbeda afrontará el miércoles como el día clave, ya que hará doble turno también en Boca Predio. Ya el jueves por la tarde se llevará a cabo la habitual práctica en la Bombonera y el viernes finalmente los trabajos se mudarán otra vez al predio, antes de concentrar en Ezeiza.

Claudio Úbeda Úbeda les dio el día libre a los jugadores tras la victoria en La Plata. Foto: captura de TV. Además, esta semana es importante para el DT, ya que además de recuperar a Leandro Paredes para el Superclásico también tendrá que analizar cómo se encuentran los tres lesionados que por ahora tiene el plantel: Edinson Cavani, Rodrigo Battaglia y Alan Velasco, y a partir de ello ver si alguno puede ingresar en el once titular.

Así está la tabla anual rumbo a la Copa Libertadores Con 56 puntos, Boca le sacó 5 unidades de ventaja a Argentinos y Deportivo Riestra, que ocupan los puestos 4° y 5° y son los únicos equipos que, con dos fechas por jugar, podrían desplazarlo. Además, Boca cuenta con mejor diferencia de gol que sus perseguidores, otro factor a su favor.