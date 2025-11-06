Desgarrador posteo del jugador de Argentinos que erró dos penales en la final de la Copa Argentina: "Pocas veces me sentí así en mi vida"

Tomás Molina, que falló en dos ocasiones en la definición que coronó a I. Rivadavia, publicó un desolador mensaje de disculpas para la gente de Argentinos.

Tomás Molina y una noche de terror en la final de la Copa Argentina: erró dos penales en la definición entre Argentinos e Independiente Rivadavia y sentenció la derrota del Bicho.

La derrota en la final de la Copa Argentina fue un verdadero cachetazo para Argentinos Juniors. Luego del 2-2 en los 90 minutos, Independiente Rivadavia gritó campeón tras imponerse en la definición por penales en Alta Córdoba y dejó al Bicho con un dolor inmenso al quedarse nuevamente en las puertas de un título.

Sin embargo, el más afectado de todos fue Tomás Molina, el delantero del equipo de La Paternal que protagonizó el momento más dramático de la noche. El jugador de 30 se hizo cargo del cuarto penal de Argentinos y vivió una situación insólita: debió ejecutarlo dos veces, ya que en la primera Gonzalo Marinelli se adelantó, y ambos remates fueron contenidos por el arquero de la Lepra.

El desolador posteo de Molina, el delantero de Argentinos Juniors que erró dos penales en la final perdida El ex Talleres se retiró entre lágrimas de la cancha de Instituto y, un día después de la final perdida, publicó un desolador mensaje expresando todo su dolor y pidiéndole perdón a la gente del Bicho. “No tengo fuerzas para describir el dolor que siento. Estoy muy triste. Tenía mucha ilusión y nuevamente me toca pasar por esta.”, escribió en una historia publicada en su cuenta de Instagram.

En línea con eso, Molina agradeció por el apoyo que recibió pese a los dos penales errados. “Pocas veces me sentí de esta manera en mi vida. Le quiero agradecer a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros y a toda la gente que me brindó su apoyo y cariño con un abrazo o con un mensaje.”, añadió.