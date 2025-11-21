El club revelación del Brasileirao que se clasificó por primera vez a la Libertadores y sueña con enfrentar a Boca: "Paralizará la ciudad"

Boca volverá a jugar la Copa Libertadores luego de dos años y un equipo del Brasileirao que hará su debut internacional expresó sus ganas de compartir grupo.

Dentro del cúmulo de equipos que ya sellaron su clasificación a la Copa Libertadores 2026 se encuentra uno que, a comienzos de este año, nadie se imaginaba que llegaría tan lejos. Se trata de Mirassol, el equipo revelación del Brasileirao que disputará por primera vez en su historia un certamen internacional.

El club, que en 2020 todavía estaba jugando en la Serie D, sorprendió a todos en su debut absoluto en la máxima categoría del fútbol brasileño y, a falta de cuatro fechas para el cierre del campeonato, ya se aseguró su presencia en el máximo certamen continental, al menos en instancias de Repechaje. Incluso, la cuenta oficial de la Libertadores ya les dio la bienvenida para la edición del próximo año.

¡Histórico! @mirassolfc se clasificó a la CONMEBOL #Libertadores por primera vez en su historia.#GloriaEterna pic.twitter.com/Dwj13jELVb — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 21, 2025 Los jugadores de Mirassol sueñan con enfrentar a Boca en la Copa Libertadores No obstante, en medio de los festejos por la hazaña, hubo un momento que no tardó en viralizarse: Reinaldo, uno de los futbolistas de Mirassol, no solo destacó la campaña del equipo, sino que también reveló un deseo que recorre a todo el plantel. "Hay equipos de mucha experiencia. La gente ya sabe el fútbol que venimos desarrollando. Pero ya imagina, ya conversa y dice 'imagina a Boca Juniors llegar aquí'. Se va a paralizar la ciudad", sentenció, dejando en claro su anhelo de compartir grupo con el Xeneize.

"Sabemos que sería muy difícil que no vayamos a la fase de grupos de la Libertadores, y eso es fruto de un trabajo increíble que venimos haciendo en este campeonato. Así que sí, ya nos lo imaginamos", añadió el defensor, tras el empate 1-1 ante el Santos de Neymar con el que su equipo hizo historia y se metió en la Copa.