El histórico cambio que podría hacer Conmebol para las Eliminatorias al Mundial 2030, con Argentina, Uruguay y Paraguay ya clasificados

De cara a la Copa del Mundo en 2030, la Conmebol podría hacer un histórico cambio con respecto a las tradicionales Eliminatorias Sudamericanas.

El cambio que analiza Conmebol en las Eliminatorias Sudamericanas para 2030, con Argentina, Uruguay y Paraguay ya clasificados.

A pesar de que faltan casi 5 años para el Mundial 2030, Conmebol ya comenzó a analizar variantes para reemplazar las típicas y tradicionales Eliminatorias Sudamericanas. Esto se debe a que Argentina, Uruguay y Paraguay, países que albergarán los primeros tres partidos del certamen mundialista, ya están clasificados.

El histórico cambio que podría hacer Conmebol para las Eliminatorias al Mundial 2030 Ante ello, el ente máximo del fútbol sudamericano tiene en mente reemplazar las Eliminatorias Sudamericanas y en las últimas horas salió la noticia de que planean introducir, en su lugar, una Liga de Naciones (sería a modo de Eliminatoria para la clasificación al Mundial 2030). Este torneo contará como título oficial para la selección que lo gane y también tendrá premios económicos. Además, tanto Argentina, Uruguay y Paraguay podrán disputarlo aunque ya estén clasificados a la cita mundialista.

A su vez, esto obedece a la necesidad de evitar una reducción en la cantidad de encuentros que cada selección disputa en las Eliminatorias, ya que cada país juega nueve veces como local y esos compromisos representan una fuente esencial de ingresos por derechos televisivos. Al desarrollarse un proceso clasificatorio tradicional con tres equipos menos, cada federación tendría menos partidos en su territorio.

La FIFA anunció el calendario del Mundial 2030 Foto: Archivo El histórico cambio que podría hacer Conmebol para las Eliminatorias al Mundial 2030. Foto: Archivo Por ese motivo, la Conmebol evalúa crear un nuevo torneo que garantice que ninguna selección vea disminuidos sus ingresos por transmisión. La resolución final se tomará después del Mundial 2026, aunque por ahora el proyecto está en una etapa preliminar. Tampoco está determinado el monto que recibirá el campeón: solo se conoce que el ganador añadirá una estrella más a su historial y un nuevo trofeo a sus vitrinas.