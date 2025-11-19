Al culminar las Eliminatorias Europeas, se decretaron las 12 selecciones que encabezarán los grupos en el Mundial 2026. Una de ellas se metió sobre la bocina.

Quedaron definidos los 12 cabezas de serie del Mundial 2026: qué histórica selección se metió por la ventana

Cada vez falta menos para el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Además, dentro de tres semanas (viernes 5 de diciembre) se llevará a cabo el sorteo en Centro Kennedy de Washington D.C. en donde 48 selecciones, divididas en cuatro bombos de 12 cada uno, serán sorteadas para definir los grupos del certamen mundialista.

Por el momento ya hay 42 combinados nacionales clasificados al torneo y aún restan definir los otros 6, pero lo que ya se terminó de confirmar el pasado martes por la tarde fue quiénes serán los 12 cabezas de serie en el sorteo y ante todo los pronósticos, una histórica selección logró meterse por la ventana.

Así quedaron definidos los 12 cabezas de serie del Mundial 2026 En primer lugar y como ya estaba estipulado desde un comienzo, Estados Unidos, México y Canadá eran los tres primeros cabezas de serie. Luego, se sumó España, la Selección argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos Brasil y Bélgica. Finalmente, la selección histórica que se metió sobre el final fue Alemania.

Alemania clasificó al Mundial La Selección de Alemania es la última cabeza de serie del Mundial 2026. Este cambio se dio en la última fecha de las Eliminatorias Europeas. Los dirigidos por Julen Naggelsman golearon 6-0 a Eslovaquia y le rebataron el noveno puesto del ranking FIFA a Italia, quien sufrió una durísima goleada por 4-1 ante Noruega y deberá buscar la clasificación a la cita mundialista desde el repechaje.

A la espera del sorteo, ya está confirmado que México integrará el grupo A y tendrá el privilegio de abrir la competencia el 11 de junio en el estadio Azteca. Por su parte, Canadá quedará enmarcado en el grupo B (disputará el tercer partido del torneo) mientras que Estados Unidos será asignado al grupo D, donde protagonizará el cuarto encuentro del certamen, (ambos seleccionados harán su debut el 12 de junio).