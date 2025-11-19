La fuerte sentencia del DT de España sobre la Finalissima ante Argentina: "Jugar esa final es muy..."

Luis de la Fuente, entrenador de España, lanzó una tajante frase acerca del título que definirán ante la Albiceleste en marzo de 2026 en Lusail, Qatar.

A pesar de que ya estaba con un pie y medio adentro, España terminó de asegurar su clasificación al Mundial 2026. El equipo dirigido por Luis de la Fuente empató 2-2 ante Turquía (tenía que perder por 7 goles de diferencia para no meterse en el certamen) y de esta manera cerró las Eliminatorias Europeas en lo más alto del Grupo E con 16 puntos.

Además, la mejor selección del ranking FIFA también se despidió del 2025 y su próxima presentación será nada más y nada menos que frente a la Selección argentina de Lionel Scaloni en la Finalissima.

A pesar de que aún no hay fecha confirmada, todo indica que el partido se disputará entre el jueves 26 y el sábado 28 de marzo en Lusail, Qatar (el mismo estadio en donde la Albiceleste se consagró campeona del mundo en 2022).

La fuerte sentencia del DT de España sobre la Finalissima ante Argentina Ante ello, Luis de la Fuente habló de forma concreta sobre lo que será el choque frente a los campeones del mundo y bicampeones de América: "Lo próximo es el sorteo del Mundial, y a partir del 6 de diciembre ya empezaremos a preparar a los rivales. Es la época más intensa para nosotros”, comenzó.