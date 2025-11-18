Presenta:

España, Bélgica, Austria, Suiza y Escocia (en un final de locos), al Mundial 2026: los 39 países clasificados

Finalizaron las Eliminatorias Europeas con 5 nuevos equipos que sacaron su pasaje al Mundial 2026. También quedó definido quiénes jugarán el Repechaje.

Alejandro Doldán Sánchez

Cada vez quedan menos cupos para el Mundial 2026.

Este martes finalizó la primera fase (aún queda el Repechaje) de las Eliminatorias Europeas y se definieron los últimos 5 clasificados directos del Viejo Continente al Mundial 2026. Los equipos que lograron sacar su pasaje fueron España, Suiza, Bélgica, Austria y Escocia, que pudo ganarse un cupo en un final de locos frente a Dinamarca.

A la Furia, que ya estaba virtualmente adentro, le alcanzó con un empate 2-2 como local frente a Turquía. Lo mismo sucedió con el elenco helvético, que le bastó con una igualdad 1-1 como visitante con Kosovo. Los Diablos Rojos, en tanto, que sí necesitaban ganar, aplastaron 7-0 a Liechtenstein en casa.

Selección España
España sacó pasaje al Mundial 2026.

Escocia y Austria vuelven a un Mundial después de 28 años

Distinto fue el caso de Escocia, que además de tener que vencer, debía hacerlo frente al favorito de su grupo, Dinamarca. A falta de 10 minutos, igualaban 2-2 en Glasgow, pero dos golazos en tiempo de descuento, uno de Tierney a los 93' y otro de McLean a los 98', le permitieron imponerse 4-2 y regresar a una Copa del Mundo tras su última participación en Francia 1998.

Otro combinado que volverá tras 28 años de ausencia es Austria, que corrió riesgo como local frente a Bosnia Hersegovina, pero logró un empate 1-1 con el que pudo sacar su vuelo a Norteamérica. Tras ser en el Siglo XX una selección poderosa, habiendo obtenido un cuarto lugar en Italia 1934 y ser terceros en Suiza 1954, acudirán a su primera cita mundialista del Siglo XXI.

Las 16 selecciones que jugarán el Repechaje Europeo

Italia Noruega
Italia, tras perder con Noruega, jugará el Repechaje por tercera vez consecutiva.

A su vez, quedaron definidos los 16 equipos que jugarán el Repechaje Europeo, que otorgará 4 plazas más. Con Italia como principal protagonista, también participarán Dinamarca, Turquía, Ucrania, Polonia, República Checa, Gales, Eslovaquia, Irlanda, Albania, Bosnia, Kosovo, Suecia, Macedonia del Norte, Rumania e Irlanda del Norte.

Los 39 países clasificados al Mundial 2026

Anfitrionas: Estados Unidos, México y Canadá.

Sudamérica: Argentina, Ecuador, Uruguay, Colombia, Brasil y Paraguay.

Europa: Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Países Bajos, Alemania, España, Suiza, Escocia, Bélgica y Austria.

África: Argelia, Túnez, Egipto, Ghana, Marruecos, Cabo Verde, Costa de Marfil, Senegal y Sudáfrica.

Asia: Australia, Irán, Japón, Corea del Sur, Arabia Saudita, Qatar, Jordania y Uzbekistán.

Oceanía: Nueva Zelanda.

