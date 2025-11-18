España, Bélgica, Austria, Suiza y Escocia (en un final de locos), al Mundial 2026: los 39 países clasificados

Finalizaron las Eliminatorias Europeas con 5 nuevos equipos que sacaron su pasaje al Mundial 2026. También quedó definido quiénes jugarán el Repechaje.

Este martes finalizó la primera fase (aún queda el Repechaje) de las Eliminatorias Europeas y se definieron los últimos 5 clasificados directos del Viejo Continente al Mundial 2026. Los equipos que lograron sacar su pasaje fueron España, Suiza, Bélgica, Austria y Escocia, que pudo ganarse un cupo en un final de locos frente a Dinamarca.

A la Furia, que ya estaba virtualmente adentro, le alcanzó con un empate 2-2 como local frente a Turquía. Lo mismo sucedió con el elenco helvético, que le bastó con una igualdad 1-1 como visitante con Kosovo. Los Diablos Rojos, en tanto, que sí necesitaban ganar, aplastaron 7-0 a Liechtenstein en casa.

Selección España España sacó pasaje al Mundial 2026. EFE Escocia y Austria vuelven a un Mundial después de 28 años Distinto fue el caso de Escocia, que además de tener que vencer, debía hacerlo frente al favorito de su grupo, Dinamarca. A falta de 10 minutos, igualaban 2-2 en Glasgow, pero dos golazos en tiempo de descuento, uno de Tierney a los 93' y otro de McLean a los 98', le permitieron imponerse 4-2 y regresar a una Copa del Mundo tras su última participación en Francia 1998.

¡GOLAZO CON SABOR A MUNDIAL! McLean desde la mitad de la cancha sacó un remate para definir el 4-2 de Escocia sobre Dinamarca. ¿Candidato al Puskás?



Mira las #WCQ en el Plan Premium de #DisneyPluspic.twitter.com/WQWqWrNVvC — ESPN Ecuador (@ESPNEcuador) November 18, 2025 Otro combinado que volverá tras 28 años de ausencia es Austria, que corrió riesgo como local frente a Bosnia Hersegovina, pero logró un empate 1-1 con el que pudo sacar su vuelo a Norteamérica. Tras ser en el Siglo XX una selección poderosa, habiendo obtenido un cuarto lugar en Italia 1934 y ser terceros en Suiza 1954, acudirán a su primera cita mundialista del Siglo XXI.

Las 16 selecciones que jugarán el Repechaje Europeo Italia Noruega Italia, tras perder con Noruega, jugará el Repechaje por tercera vez consecutiva. EFE A su vez, quedaron definidos los 16 equipos que jugarán el Repechaje Europeo, que otorgará 4 plazas más. Con Italia como principal protagonista, también participarán Dinamarca, Turquía, Ucrania, Polonia, República Checa, Gales, Eslovaquia, Irlanda, Albania, Bosnia, Kosovo, Suecia, Macedonia del Norte, Rumania e Irlanda del Norte.