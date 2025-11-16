La Selección de Italia no logró la hazaña y jugará el Repechaje por tercera vez consecutiva: Noruega, clasificada al Mundial 2026

La Selección de Italia, que debía ganar por nueve goles, cayó 4-1 como local frente a Noruega, que volverá a la Copa del Mundo tras 28 años de ausencia.

La Selección de Italia, que necesitaba ganar por nueve goles, no solo no logró la hazaña, sino que fue goleada 4-1 como local por Noruega. El equipo de Erling Haaland se clasificó al Mundial 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México, tras quedar en la primera posición del Grupo I de las Eliminatorias Europeas.

Los goles para los nórdicos los convirtieron Antonio Nusa, a los 64 minutos, del Androide por duplicado, a los 79′ y 80′, y Jorgen Strand Larsen, a los 93′, todos en el segundo tiempo. En tanto, Francesco Esposito había adelantado a la Nazionale, a los 11 minutos de la primera mitad.

El resumen de la goleada de Noruega a Italia Embed Con este resultado, el conjunto comandado por Stale Solbakken se aseguró su participación en la siguiente cita mundialista, por primera vez desde Francia 1998, luego de finalizar en la cima de su zona con 24 puntos, mientras que la Squadra Azzurra quedó segunda, en puestos de Repechaje, con 18 unidades.

Si bien Noruega llegaba a este encuentro con el boleto a la próxima Copa del Mundo prácticamente definido -los italianos debían ganar por nueve goles de diferencia- el duelo comenzó en favor de los dirigidos por Gennaro Gattuso, quienes supieron abrir el marcador en la primera parte.

El delantero Esposito capturó la pelota dentro del área a los 11 minutos y de media vuelta remató para batir al arquero Örjan Nyland y soñar con la épica. De esta manera, Italia se fue al descanso con la victoria parcial en el marcador, pero con la necesidad de convertir ocho goles más.