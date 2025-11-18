Con la Selección argentina, quedaron definidas las 12 cabezas de serie para el Mundial 2026

Tras finalizar las Eliminatorias Europeas, se decretaron las 12 selecciones que encabezarán los grupos en el Mundial 2026.

Es la única selección del planeta que renunció a competir por voluntad propia en la clasificación al Mundial 2026.

Cada vez falta menos para el Mundial 2026 y ya se están definiendo los últimos clasificados. Este martes cerraron las Eliminatorias Europeas y, a falta de que se definan las de Concacaf, quedaron confirmadas los 12 escuadras que serán cabezas de serie en la fase de grupos, la Selección argentina entre ellas.

Ser cabeza de serie es importante, ya que reduce las posibilidades de ser emparejado con rivales poderosos en la primera instancia y así evitar sorpresas desagradables en el arranque del certamen, como le sucedió a la Albiceleste en Corea-Japón 2002 (aunque en aquella oportunidad, los sorteos se realizaban de manera diferente).

Las 12 cabezas de serie para el Mundial 2026 Selección Argentina amistoso Venezuela Argentina, actual N°2 del Ranking FIFA, será cabeza de serie. @Argentina Para el torneo del año próximo, 9 de los 12 combinados nacionales se determinaron a través del Ranking FIFA. Las privilegiadas son España (1°), Argentina (2°), Francia (3°), Inglaterra (4°), Portugal (5°), Países Bajos (6°), Brasil (7°), Bélgica (8°) y Alemania (9°). En el caso de los germanos, se vieron beneficiados con la derrota de Italia ante Noruega, que condenó a la Squadra Azzurra a jugar nuevamente el Repechaje.

Selección España España, tras clasificar este martes, también será cabeza de serie. EFE A su vez, también serán cabezas de serie las tres selecciones anfitrionas, como sucede en cada Copa del Mundo, las cuales además ya tienen definido qué grupo integrarán. México ya tiene asignada la Zona A, Canadá la B y Estados Unidos la D. Todas las demás se sortearán.