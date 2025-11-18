Qué es el FIFA Pass para entrar a Estados Unidos por el Mundial 2026: cómo funciona

De cara al Mundial 2026, Donald Trump anunció el programa FIFA Pass para obtener la visa que permitirá ingresar a Estados Unidos durante la copa.

La administración de Donald Trump anunció una nueva iniciativa denominada "FIFA Pass" para facilitar y dar prioridad a los aficionados extranjeros que viajen a Estados Unidos para ver el Mundial 2026. El sistema busca equilibrar las políticas migratorias estrictas con la esperada afluencia de viajeros.

¿Qué es el FIFA Pass? El "FIFA Pass" (cuyo término significa "sistema de programación de citas prioritarias") se basa en la compra de entradas. Quienes hayan comprado boletos para la Copa Mundial a través de la FIFA, será priorizados a la hora de pedir una cita para tramitar la visa en el Departamento de Estado.

Los poseedores de entradas podrán utilizar un “FIFA pass” que les permitirá obtener primero su solicitud de visa y la entrevista correspondiente.

Por su parte, el Secretario de Estado, Marco Rubio, aclaró: “Realizaremos el mismo proceso de verificación que cualquier otra persona. La única diferencia es que les estamos dando prioridad”. También informó que el gobierno ha desplegado más de 400 funcionarios consulares adicionales en todo el mundo para atender la demanda de visas.