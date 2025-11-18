Venezuela vs Estados Unidos: Nicolás Maduro quiere un cara a cara con la gestión Trump

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, invita a Estados Unidos, a hablar "cara a cara" sobre las tensiones entre las dos naciones.

"El que quiera dialogar, encontrará siempre en nosotros gente de palabra, gente decente y gente con experiencia para dirigir a Venezuela. Así que, en Estados Unidos, el que quiera hablar con Venezuela, se hablará 'face to face', cara a cara, sin ningún problema", ha declarado el mandatario venezolano en su programa Con Maduro +, donde ha añadido que "lo que no se puede permitir es que se bombardee y se masacre a un pueblo", según ha recogido la cadena Globovisión.

De este modo, ha mantenido que "sólo a través de la diplomacia se deben entender los países libres, los gobiernos, y solo a través del diálogo se deben buscar puntos comunes en temas de interés mutuo". "Esa es nuestra posición invariable (..). El diálogo es el camino a buscar la verdad y la paz, la paz no tiene alternativa", ha declarado.

La Venezuela de Nicolás Maduro quiere dialogar Nicolás Maduro, que ha manifestado su "respeto absoluto al Derecho Internacional" y su rechazo a "la amenaza del uso de la fuerza o el uso de la fuerza para imponer reglas en las relaciones entre los países", ha defendido que la posición de Trump se debe a que alguien quiere que "cometa el error más grave de toda su vida y se meta militarmente contra Venezuela, lo cual sería el fin político de su liderazgo y de su nombre".

"Lo están azuzando, provocando (...) y estoy seguro de que ese azuzamiento, esa provocación, no sólo viene de sus adversarios y sus enemigos conocidos --él sabe quiénes son--, sino que tiene gente a su alrededor, que ya calcula en función de la era post-Trump y no le importa hacerle un daño", ha opinado, antes de aseverar que "lo están llevando a un desfiladero".