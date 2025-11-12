Venezuela despliega 200.000 militares por la "amenaza" de EE.UU. en la región

Ante las amenazas de Estados Unidos, Venezuela moviliza su fuerza militar, luego de los ataques a embarcaciones en el mar Caribe.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, ha afirmado este martes que el país latinoamericano tiene desplegados 200.000 militares para hacer frente a la "amenaza" que representa Estados Unidos en la región, mientras que Washington acaba de desplegar un nuevo portaaviones en plenas tensiones.

"El trabajo de cohesión, de preparación del pueblo, así como la elevación del apresto operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) continúa en defensa de nuestra soberanía e integridad territorial. Un trabajo que se mantiene activo todos los días", ha dicho en declaraciones recogidas por el portal Ultimas Noticias.

Padrino ha indicado que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha ordenado elevar la preparación de los uniformados y de los organismos de seguridad: "Todos los días vamos optimizando, hemos hecho maniobras de campaña, (...) ejercicios de Estados mayores, de defensa de costas, de desconcentración de medios, de administración de desastres".

Venezuela y la amenaza de Estados Unidos Asimismo, ha señalado que este despliegue se ha iniciado este martes pero se extenderá hasta el miércoles y cuenta con "200.000 efectivos para este ejercicio", que contempla el mando, control y las comunicaciones, todo ello en el marco de "la amenaza militar que está emplazada en el Caribe, que no solo amenaza a Venezuela, sino a toda la región latinoamericana".

A principios de septiembre, Estados Unidos comenzó sus ataques contra estas supuestas embarcaciones del narcotráfico que transitan por el mar Caribe y el océano Pacífico y desde entonces ha hundido una veintena y matado a 75 personas.