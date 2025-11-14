Trump asegura que ya tomó una decisión sobre Venezuela: "No puedo decirles qué será"

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , aseguró este viernes que ya tomó una decisión al ser consultado por periodistas acerca de sus reuniones sobre Venezuela y los posibles pasos a seguir en materia militar.

“Ya me decidí. No puedo decirles qué será”, respondió a una periodista que le preguntó por los encuentros que ha mantenido con el Pentágono en torno a las operaciones militares desplegadas en el Caribe , cerca del territorio venezolano.

“Hemos avanzado mucho con Venezuela en términos de frenar la entrada masiva de drogas”, añadió el mandatario antes de abordar el avión presidencial.

Según informó EFE, las breves declaraciones fueron captadas por el audio de una periodista mientras Trump caminaba hacia la aeronave que lo trasladó desde Washington D.C. a Florida para pasar el fin de semana.

El amplio despliegue militar de Washington en el Caribe , considerado inédito, responde —según la Administración Trump — a la necesidad de combatir el narcotráfico que, afirman, se origina en Venezuela y llega a Estados Unidos por vía marítima, coordinado por carteles que han sido designados como organizaciones terroristas y que señalan como vinculados al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Una hora antes de que Trump saliera de la Casa Blanca, el Washington Post publicó que el mandatario se reunió este viernes con el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y otros altos mandos del Pentágono para analizar “una serie de opciones” destinadas a avanzar con la estrategia militar contra Venezuela.

El diario citó a un funcionario bajo anonimato que afirmó que las fuerzas desplegadas en el Caribe esperan órdenes para actuar y responder a nuevos operativos.

Ese mismo funcionario sostuvo que Trump es “muy bueno para mantener la ambigüedad estratégica, y algo que hace muy bien es no dictar ni transmitir a nuestros adversarios lo que quiere hacer a continuación”.

En paralelo, el Comando Sur difundió un nuevo video que muestra la eliminación de otra embarcación en el Caribe con cuatro presuntos narcotraficantes a bordo, quienes fueron “asesinados”, según la publicación en X.

Desde el jueves, la Administración Trump ha presentado su despliegue militar cercano a Venezuela bajo el nombre de “Lanza del Sur”, una operación que genera incertidumbre debido a la falta de detalles sobre su alcance y que, según Hegseth, busca frenar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.