Murieron 32 mineros tras un derrumbe en una mina ilegal en República del Congo: el escalofriante video

32 mineros murieron tras el derrumbe de un puente improvisado en una mina ilegal de cobalto en el Congo, donde aún buscan más víctimas.

El trágico hecho ocurrió este sábado, en una mina ilegal de cobalto ubicada en Kalando, en la provincia de Lualaba, al sur de la República Democrática del Congo, después de que un puente se cayera y provocara el derrumbe, donde fallecieron 32 mineros y más personas resultaron heridas.

Según explicaron las autoridades, este puente que se cayó había sido construido de forma improvisada para conectar la zona con una mina privada. A su vez, el ministro del Interior de esta provincia explicó que existe una prohibición estricta de acceso a la zona, dadas las posibilidades de que esto suceda, donde, según subrayó, "los mineros clandestinos forzaron la entrada".

Derrumbe en República Democrática del Congo "Hasta ahora se han recuperado 32 cuerpos sin vida, de los cuales 7 fueron trasladados a la morgue del hospital general de referencia de Mukanja y 25 a la del hospital general", agregó. Además, el ministro explicó que se está llevando a cabo una intensa búsqueda en la zona para definir si hay más víctimas fatales por el derrumbe y poder establecer un número definitivo.

La hipótesis sobre por qué se ocasionó el derrumbe Según explicaron desde una organización especializada en la actividad minera artesanal, una de las razones por la que este puente, ubicado en una zona de mucha precipitación, se habría caído es que cedió por el peso de varios mineros que corrían luego de escuchar disparos. Estos, según comentaron, habrían sido efectuados por el personal de seguridad de la minera a la cual buscaban ingresar.