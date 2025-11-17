Un grupo armado secuestró a 25 nenas en una escuela de Nigeria y asesinó al director

Individuos armados ingresaron durante la madrugada del lunes a la Escuela Secundaria Integral Femenina de Maga, situada en el estado de Kebbi, Nigeria . Allí, asesinaron a un docente y secuestraron a 25 alumnas del internado del establecimiento.

El ataque comenzó con la llegada de los agresores al perímetro exterior del complejo. Según la información oficial, los individuos portaban armamento sofisticado y accedieron al predio tras forzar uno de los accesos.

"Las unidades tácticas de la Policía desplegadas en la escuela se enfrentaron a los atacantes en un tiroteo. Desafortunadamente, los sospechosos delincuentes ya habían escalado la cerca de la escuela y secuestrado a 25 estudiantes de su residencia estudiantil, llevándolas a un destino desconocido", dijo el portavoz de la Policía estatal, comisario Nafiu Abubakar Kotarkoshi, a EFE.

Durante el ataque, los agresores dispararon contra personal docente. El maestro Malam Hassan Makuku perdió la vida en el lugar. Fuentes locales indicaron que Makuku cumplía funciones de subdirector del centro educativo. Otro educador, identificado como Ali Shehu, sufrió heridas y recibió atención médica en una instalación sanitaria de la región.

Tras conocer la magnitud del episodio, las autoridades desplegaron refuerzos policiales y militares en áreas próximas. Los equipos adicionales incluyeron escuadrones tácticos, personal del Ejército y vigilantes comunitarios de la zona. De esta forma, se llevó adelante el rastreo de rutas utilizadas por bandas criminales y la inspección de zonas boscosas que rodean el distrito de Danko/Wasagu, donde se encuentra la escuela .

El portavoz Kotarkoshi detalló que las fuerzas de seguridad monitorean caminos secundarios, senderos rurales y puntos de difícil acceso con el objetivo de ubicar a las estudiantes, así como también la detención de los responsables del hecho.

Pese a los refuerzos de seguridad, los ataques continúan

En varias regiones del noroeste y centro de Nigeria, el término “bandidos” se aplica a grupos dedicados a secuestros, asaltos y extorsiones. Estos grupos operan en zonas rurales y utilizan campamentos móviles para dificultar la labor de rastreo.

El Gobierno federal informó en reiteradas oportunidades sobre medidas destinadas a reducir estos incidentes y anunció incrementos en el despliegue de personal de seguridad. Sin embargo, los ataques siguen repitiéndose.