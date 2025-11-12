Mar del Plata: acusaron a un menor de acosar a dos compañeras y los padres, enardecidos, quemaron su casa

Un menor fue acusado de abuso contra dos niñas en una escuela de Mar del Plata. Tras el hecho, incendiaron su casa y el gremio Suteba local convocó a un paro.

Un menor fue acusado de haber manoseado a dos niñas de una escuela en Mar del Plata y, como represalia, varios adultos de la zona quemaron su casa. A raíz de estos hechos, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (Suteba), de la seccional de General Pueyrredón, confirmó la suspensión de las clases por 24 horas para este miércoles 12 de noviembre.

El terrible episodio tuvo lugar en la Escuela Primaria N°21, cuando una madre denunció que su hija, junto con otra alumna de primer grado, fue agredida por un compañero de 13 años. Según la denuncia, el niño se habría escapado del aula durante el horario de recreo, se acercó a ambas niñas, las sujetó por la fuerza y les tocó la zona genital.

Mirá el video de la casa incendiada en Mar del Plata Incendiaron la casa de un estudiante acusado de abusar a sus compañeras en Mar del Plata La denuncia fue radicada ante la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°1, a cargo de Mariana Baqueiro, quien ordenó las primeras diligencias. Entre las medidas dispuestas se encuentran la intervención de la Asesoría de Menores e Incapaces y del Servicio Local, con el objetivo de preservar los derechos de todos los niños involucrados.

Horas después de la denuncia, se llevaron a cabo protestas por parte de familiares de los alumnos de la institución. Asimismo, un grupo se concentró en el cruce de la avenida Colón y la calle 212, interrumpiendo el tránsito vehicular. En tanto, otro grupo se trasladó hasta la vivienda del niño acusado y provocó un incendio, destruyendo parte de la propiedad.

Según fuentes locales, los agresores serían personas vinculadas a la comunidad escolar que, tras conocer los detalles de la acusación, decidieron actuar por fuera del canal judicial.